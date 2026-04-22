Filmde Gibi Hissettiren Gerçekçi Oyun Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Sizi oynarken benzersiz atmosferi ve hikâyesi ile doğrudan içine çeken oyunları seviyorsanız Studio Chien d'Or'un GOG'da yeni ücretsiz hâle gelen oyununu kesinlikle kaçırmamalısınız. Fırsat sadece belirli bir süreliğine geçerli olduğu için elinizi çabuk tutmanızda da fayda var. Aksi takdirde oyuna bedava sahip olamayabilirsiniz.

GOG'da Hangi Oyun Ücretsiz Hâle Geldi?

GOG'da The Whispering Valley isimli bir oyun ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. Oyun için başlatılan kampanya 28 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Yani oyuncuların bu yapıma sahip olmak için sadece birkaç günü bulunuyor. Eğer belirtilen tarihe kadar fırsatı değerlendirirseniz oyun sonsuza kadar size ait olacak ve dilediğiniz zaman oynayabileceksiniz.

The Whispering Valley Nasıl Bir Oyun?

The Whispering Valley, korku oyunları arasında yer alıyor. Oyun, 1896 yılında geçiyor. Biraz klişe olabilir ama mekân seçimi olarak da terk edilmiş bir köy ile karşılaşıyorsunuz. Bu, gerilim dolu bir oyun için gerekli olan tekinsizlik hissiyatını ortaya çıkaran en önemli unsurlardan biri oluyor. Baktığınzda kimseyi göremiyorsunuz ama tamamen yalnız olmadığınızı da biliyorsunuz. Sanki bir şeyin uzaktan hep sizi izlediğinizi düşünüyorsunuz.

Oyun bunu özellikle rüzgâr, ahşap gıcırtısı, fısıltı ve arada sırada karşımıza çıkan o belli belirsiz seslerle başarıyor. Neredeyse her binaya girebiliyorsunuz. Kapıları, çekmeceleri, dolapları inceleyebiliyorsunuz. Oyunda bulmacaları çözmek için çok fazla mantık yürütmenize gerek yok. Görevler genellikle "anahtarı bul ve kapıyı aç" gibi basit süreçlerden oluşuyor. Tabii, bu ipuçları size hazır olarak verilmiyor. Bunları elde etmek için de biraz düşünmeniz gerekiyor.

The Whispering Valley Fragmanı

The Whispering Valley'yi Kimler Sever?

Eğer yavaş bir temposu olup boğucu atmosferi ile ön plana çıkan oyunları seviyorsanız muhtemelen The Whispering Valley de ilginizi çekecektir. Oyunun arkasında çok karanlık bir hikâye var ve sizi suçluluk gibi duygularla baş başa bırakıyor. Tabii, pek çok korku oyunu gibi jumpscare yöntemine bel bağlamaması da önemli bir artı. Geliştirici, bunun yerine psikolojik baskı oluşturmayı tercih ediyor.

The Whispering Valley'yi Kimler Sevmez?

Şimdiye kadar sadece Counter-Strike 2, Battlefield 6 ve Valorant gibi aksiyon oyunlarını oynadıysanız muhtemelen The Whispering Valley'nin hedef kitlesi siz değilsiniz. Öyle ki bu oyunda pek bir aksiyon yok. Çok hızlı ilerleme de söz konusu değil. Eğer bunları duyunca beklentiniz düştüyse The Whispering Valley'yi hiç yüklememeniz daha iyi bir seçim olacaktır.

Editörün Yorumu

The Whispering Valley gibi oyunları oldukça seven birisiyim. O yüzden bu fırsat da pekâlâ dikkatimi çekti. Kısa bir süre önce oyunu denedim. Özellikle geceleri oynandığında oyunun sunduğu o atmosferin daha etkili hâle geldiğini fark ettim. Tabii, bu benim korku türünü sevmemden de kaynaklı. Bence bu türle uzaktan yakından alakası olmayanlar ya da ciddi bir sağlık sorunu olanlar, oyunu hiç denememeli.