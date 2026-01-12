Motorola'nın Uygun Fiyatlı Telefonu Parçalarına Ayrıldı [Video]

Motorola'nın Moto G Power (2026) isimli yeni akıllı telefon modeli parçalarına ayrıldı. YouTube üzerinden paylaşılan video ile birlikte telefonun içerisindeki kameralara ve diğer parçalara yakından göz atma fırsatı elde edildi. Ayrıca uygun fiyatlı Android telefon Moto G Power (2026) için tamir edilebilirlik puanı da verildi.

Motorola Moto G Power (2026) Parçalarına Ayrıldı

PBKreviews isimli YouTube kanalında Motorola Moto G Power (2026) parçalarına ayrıldı. 9 dakika 44 saniye uzunluğundaki videoda ilk olarak telefonun SIM kart yuvası çıkarılıyor. Bir sonraki adımda arka kapak sökülüp telefonun donanım parçalarına ayrıntılı olarak yer verildi. Telefon, tamir edilebilirlik konusunda 10 üzerinden 5 puan aldı.

Motorola Moto G Power (2026) Özellikleri

Ekran Boyutu : 6.8 inç

: 6.8 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2388 piksel

1080 x 2388 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1.000 nit

1.000 nit Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass 7i

: Corning Gorilla Glass 7i İşlemci : MediaTek Dimensity 6300

: MediaTek Dimensity 6300 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ana Kamera : 50 MP

: 50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya : 5.200 mAh

: 5.200 mAh Hızlı Şarj : 30W

: 30W İşletim Sistemi : Android 16

: Android 16 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/IP69

Motorola Moto G Power (2026) gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Moto G (2026) ve Moto G Play (2026) modellerinde de aynı işlemcinin tercih edildiğini belirtelim.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğünde. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen bütçe dostu telefonda 5.200 mAh batarya kapasitesi ve 30W hızlı şarj desteği mevcut.

Moto G Power (2026) Fiyatı

Çok bir tasarıma sahip olan Motorola Moto G Power (2026), 299.99 dolar (12 bin 938 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan akıllı telefon, kahverengi ve koyu mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.