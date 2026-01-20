8 GB RAM'li Çok Ucuz Telefon Geliyor! İddialı Özellikleri Var

iQOO, Z11x 5G isimli yeni telefonunu tanıtmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Markanın yeni modeli, sertifika aldı. Kısa bir süre içinde tanıtılması beklenen bu cihazın uygun fiyatı ile ön plana çıkacağı öngörülüyor. Ayrıca hızlı şarj teknolojisi, yüksek yenileme hızı ve daha pek çok özelliği ile ilgi odağı hâline gelecek gibi görünüyor.

iQOO Z11x 5G Sertifika Aldı

I2507 model numaralı iQOO Z11x 5G, SIRIM sertifikası aldı. Bu sertifika, Z11x 5G'nin Malezya pazarında satışa sunulması için gerekli onayı aldığı anlamına geliyor. Bununla beraber cihazın çok yakın bir zamanda tanıtılacağının da önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

iQOO Z11x 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre iQOO Z11x 5G, 6,7 inç civarı büyüklükte bir ekranla gelecek. IPS LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modeli iQOO Z10x ise 6,72 inç ekran büyüklüğü, 120Hz yenileme hızı, 393 PPI piksel yoğunluğu ve 1080 x 2408 piksel çözünürlükle sunulmuştu.

Cihazıun 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafındaysa bizi 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek karşılayabilir. İşlemciye dair henüz bir detay yok ancak Z10x'te MediaTek Dimensity 7300 işlemcisi tercih edilmişti. Yeni telefonda da MediaTek'in orga segment bir işlemcisinin yer alması muhtemel.

iQOO Z11x 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z10x için 13 bin 499 rupi (6 bin 422 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO Z11x 5G'nin ise 16 bin rupi (7 bin 614 TL) civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı akıllı telefonun farklı bir fiyat etiketiyle gelebileceğini belirtmek gerekiyor.