144Hz Ekranlı Oyun Telefonunun Özel Sürümü Globalde! 24 GB RAM'i Var
RedMagic 11 Pro Golden Saga Edition'ın global fiyatı belli oldu. işte 24 GB RAM'e sahip oyun telefonunun özel sürümüne dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- RedMagic 11 Pro Golden Saga Edition için 1.599 dolar (69.215 TL) fiyat etiketi belirlendi.
- Golden Saga sürümünde 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanı mevcut.
- Özel sürümde altın kaplamalı soğutma sistemi bulunuyor.
RedMagic 11 Pro Golden Saga Edition, geçtiğimiz haftalarda Çin'de tanıtıldı. Etkileyici tasarımıyla kendisine hayran bırakan Golden Saga sürümü kısa süre önce global pazara geldi. Telefon, tasarımın yanı sıra yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve 24 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.
RedMagic 11 Pro Golden Saga Edition Fiyatı
En iyi oyuncu telefonları arasında yer alan RedMagic 11 Pro'nun Golden Saga sürümü için İngiltere'de 1.299 pound (75.597 TL), Avrupa'da 1.499 euro (75.824 TL), Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 1.599 dolar (69.215 TL) fiyat etiketi belirlendi. 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip özel sürümde altın kaplamalı soğutma sistemi bulunuyor. Bu sistem, yoğun kullanımda bile telefonun serin kalmasına yardım ediyor.
RedMagic 11 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,85 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2688 piksel
- Maksimum Parlaklık: 2000 nit
- Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
- RAM Seçenekleri: 12 GB / 16 GB / Golden Saga sürümünde 24 GB
- Depolama Seçenekleri: 256 GB / 512 GB / Golden Saga sürümünde 1 TB
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı RedMagic OS 11
- Arka Kamera: 50 MP (f/1.88) ana kamera ve 50 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 16 MP (Ekran altına entegre)
- Batarya Kapasitesi: 8000 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
- Bağlantı Özellikleri: Çift SIM, NFC, Bluetooth 6.0
RedMagic 11 Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. RedMagic 11 Pro+'ta da aynı işlemcinin kullanıldığını belirtelim.
Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyinde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde ekran altı kamera bulunuyor.
Android 16 tabanlı RedMagic OS 11 ile birlikte gelen akıllı telefonda 8000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. RedMagic 11 Pro ayrıca 80W hızlı şarj teknolojsinii destekliyor. Telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 2000 nit parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda ayrıca çift SIM ve NFC desteği de mevcut.