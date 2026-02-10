iQOO'dan Bütçe Dostu Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

iQOO, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. iQOO Z11x olarak isimlendirilen akıllı telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştriilen orta segment bir işlemci yer alacak. Android telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü ekranıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

iQOO Z11x'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.76 inç

6.76 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Teknolojisi: LCD

LCD İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Ortaya çıkan bilgilere göre iQOO Z11x'in ekranı 6,76 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, LCD ekran üzerinde FHD+ çözünürlük sunacak. iQOO Z10x'te 6,72 inç ekran büyüklüğü, IPS LCD ekran, 1080 x 2408 piksel çözünürlük, yaklaşık 393 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni modelde de 120Hz yenileme hızı bulunabilir.

Serinin yeni modeli gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. iQOO Z10'te ise MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7300 işlemcisi yer alıyor.

Z10x'te 6 GB, 8 GB ve 12 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunulmuştu. Yeni modelde de aynı RAM seçeneklerini görebiliriz. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunabilir. Telefon 6500 mAh civarı bir batarya kapasitesine sahip olabilir. Ayrıca 44W civarı şarj hızıyla birlikte gelebilir.

iQOO Z11x 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bütçe dostu Android telefon iQOO Z10x için 13 bin 499 rupi (6 bin 492 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO Z11x 5G'nin ise 17 bin rupi (8 bin 176 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

iQOO Z11x Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Z11x 5G'nin 2026 yılının mart veya nisan ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan iQOO Z10x Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla yeni modelin de Türkiye'de satılması beklenmiyor.