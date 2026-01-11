Tüm Ülkenin İnternetini Kesin İran Hükümeti, Şimdi de Starlink'i Hedefe Aldı

İran'da kısa süre önce başlayan hükümet karşıtı protestolar tüm hızıyla devam ediyor. Mevcut yönetimin baskıcı tavırlarından ve ekonomi politikalarından sıkılan halk, hakkını aramak için sokağa inmiş durumda.

İran hükümeti, ülke genelinde yayılan protestoları bastırmak ve bilgi akışını engellemek amacıyla geçtiğimiz hafta internet erişimini kesmişti. Ancak bunu yetersiz bulan hükümet, şimdi de Starlink bağlantısını kesmeye çalışıyor.

İran, Starlink'in İnternet Sinyallerini Hedefe Aldı

Starlink, İran hükümetinin hedefinde. Bilmeyenler için Starlink, yörüngedeki binlerce küçük uydu ile hizmet veren SpaceX'e ait bir internet servisi. Normal internetten en büyük farkı ise bir kablo altyapısına ihtiyaç duymaması.

Starlink aboneleri, sahip oldukları antenler sayesinde dünyanın hemen hemen her yerinden özgürce internete bağlanabilir. Starlink'i İran hükümetinin hedefi haline getiren de tam olarak bu yapı oldu. Hükümetin uyguladığı internet kesintisi Starlink'i etkilemedi.

Ancak protestocuların Starlink'i örgütlenmek ve gelişmeleri dünya ile paylaşmak için kullanması İran hükümetini kızdırdı. Bu noktada ülkedeki Starlink kullanıcı sayısının bunu etkileyecek kadar fazla olmadığını düşünebilirsiniz.

Hatırlatmakta fayda var ki İran, tıpkı Türkiye gibi internet konusunda oldukça katı politikalara sahip. Hatta bu konuda bizden çok daha ileride olduklarını söylemek yanlış olmaz. Bu nedenle sansürsüz bir deneyim sunan Starlink, üllkede oldukça popüler.

Gelen bilgilere göre İran hükümeti, Starlink kullanımını engellemek için elinden geleni yapıyor. Bunun için kritik noktalara mobil jammer'lar konumlandıran rejim, Starlink veri paketlerinde yüzde 30 ila yüzde 80 oranında kayba neden oluyor.

İran halkının yaşadığı bir diğer sorun ise Starlink kullanımının yasa dışı kabul edilmesi. Yetkili makamlar, kısa süre önce Starlink kullanan ve protestolarla ilgisi olan kişilerin idam cezasıyla yargılanabileceği uyarısında bulundu. İran'ın bu hamlelerinin olayları yatıştırıp yatıştırmayacağı ise bilinmiyor.