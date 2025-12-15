Xiaomi Kritik Sorunları Çözen Güncelleme Yayınladı! Hemen Yükleyin

Xiaomi, kullanıcıların mutlaka yüklemesi gereken yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme, Android 16 tabanlı HyperOS 3 yüklü Xiaomi 15'te karşılaşılan bazı hataları düzeltiyor. Yeni güncelleme ayrıca sistemi daha akıcı hâle getiriyor. Böylece akıllı telefon kullanımında daha iyi bir deneyim elde ediliyor.

Xiaomi 15 İçin Yeni HyperOS Güncellemesi Yayınlandı

Xiaomi, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen amiral gemisi Xiaomi 15 için yeni yazılım güncellemesi sundu. HyperOS 3.0.5.0 sürümüne sahip olan bu güncelleme, özellikle kamera uyuglamasındaki sorunları çözüyor. Güncelleme bunun yanı sıra arayüzde karşılaşılan hataları ve bazı ödeme uygulamalarında yaşanan hataları da düzeltiyor.

Söz konusu güncelleme, çeşitli hatalara odaklandığından dolayı büyük bir yenilik içermiyor. Güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Telefon hakkında" kategorisine girilmesi ve ardından "HyperOS" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Son olarak güncelleme işlemini başlatın.

Xiaomi 15 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.36 inç

6.36 inç Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2670 piksel

1200 x 2670 piksel Ekran Teknolojisi: CrystalRes AMOLED

CrystalRes AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite Arka Kamera : 50 MP ana kamear + 50MP ultra geniş açılı kamera + 50MP telefoto kamera

: 50 MP ana kamear + 50MP ultra geniş açılı kamera + 50MP telefoto kamera Ön Kamera: 32MP

32MP Batarya: 5.240 mAh

5.240 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz

Xiaomi 15 gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdekten oluşuyor. 2024 yılının ekim ayında tanıtılan Xiaomi 15 Pro'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Xiaomi 15'in Türkiye Fiyatı

Beyaz, siyah, yeşil ve likit gümüş olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunan Xiaomi 15'in 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü, Xiaomi'nin çevrim içi mağazasında 54 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan Xiaomi 15, 2024 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.