Resmi Gazete'de Yayımlandı: Mobbing Mağdurlarının Hakkı Korunacak

Cumhurbaşkanlığı, iş yerindeki psikolojik tacizi önlemek için harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan genelge, çalışanların psikolojik tacizden korunması için kapsamlı düzenlemeler getiriyor.

Genelgede yedi madde yer alıyor ve çalışanların kasıtlı veya sistematik olarak tacize maruz kalmasının önüne nasıl geçileceğini anlatıyor. Burada iş yeri sahiplerine ve yöneticilerine büyük görev düşecek, zira kendileri; çalışanlarının bu tür tacizlerden sakındığından emin olmak üzere farkındalık çalışmaları ve eğitimler yapacak.

Genelgede iş yerinin çalışan özel hayatına özen ve saygı göstermesi gerektiğinin altı çizildi. Mobbing vakalarına duyarlılığın artması amacıyla, iş yerlerinde yapılacak olan soruşturmaların kişisel mahremiyeti ihlal etmediğinden emin olunacak.

Araştırmalar ve yapılan görüşmeler doğrultusunda, mobbing mağdurları ALO 170, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve TBMM Dilekçe Komisyonu gibi kurumlardan yardım talep edebilmesi yönünde karar kılındı.

Sektörlerin Büyük Kısmı Mobbing Mağduru

Düzenlemenin bir diğer önemli kısmı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu'nun yeniden yapılandırılması.

Kurulun ülkede mobbingle mücadele eğitim programlarını koordine etmesi ve mevcut politikaları geliştirmesi gibi görevleri var. Ayrıca kamuoyunu bilgilendirerek daha güvenli bir ortam sunulduğundan emin olacak.

Sağlık sektöründe çalışanların yaklaşık %33 'ü mobbing yaşadığını bildiriyor.

çalışanların yaklaşık 'ü mobbing yaşadığını bildiriyor. Hizmet sektöründe bu oran yaklaşık %27 .

bu oran yaklaşık . Finans sektöründe mobbing oranı %19 civarında.

mobbing oranı civarında. Eğitim sektöründe ise çalışanların %22' si bu tür taciz vakalarına maruz kalıyor.

ise çalışanların si bu tür taciz vakalarına maruz kalıyor. İmalat sektöründe mobbing oranı %15 olarak belirlendi.

Geçen yıl yapılan araştırmalara göre, Türkiye'de iş yerlerinde mobbing vakalarına maruz kalma oranları sektörlere göre değişiklik gösteriyor. Zirveyi ise sağlık sektörü çekiyor. İşte 2024 verilerinden bazı örnek rakamlar: