Yeni Yapay Zeka Modeli, İşaret Dilini Anında Tercüme Edebiliyor

Yapay zekânın son dönemde pek çok farklı alanda hayat kurtaran işlevlerde kullanıldığını görüyoruz. Mühendislik öğrencisi olan Priyanjali Gupta da Amerikan İşaret Dili'ni gerçek zamanlı olarak İngilizce'ye çeviren yeni bir yapay zekâ modeli geliştirdi.

20 yaşında bilgisayar bilimi öğrencisi olan Priyanjali Gupta, annesinin mühendislik okuduğu gerekçesiyle kendisinden beklentileri olduğunu belirterek "Annem bana sataştı. Ama bu, bilgimle ve becerilerimle neler yapabileceğimi düşünmemi sağladı. Güzel bir günde, Alexa ile sohbet ederken kapsayıcı teknoloji fikrinden etkilendim. Bu, bir dizi planı tetikledi." dedi.

İfadeler Tek Kare Altında Tespit Ediliyor

Tensorflow nesne algılama API'sinden yararlanarak yeni bir yapay zekâ modeli oluşturan Gupta, ssd_mobilenet adlı önceden eğitilmiş bir model aracılığıyla transfer öğreniminden yararlandığını belirtiyor. Oluşturduğu yapay zekâ modeli kişinin oluşturduğu kısa ifadeleri tek kare altında tespit ederek tercüme ediyor.

Henüz yapay zekâ modelini tamamen bitirmediğini belirten Gupta, birden fazla kare üzerinde çalışabilecek şekilde eğitilmesi gerektiğini belirtiyor. Yalnızca işaret tespiti için derin sinir ağlarını oluşturmanın oldukça karmaşık olduğunu belirten bilgisayar bilimi öğrencisi, bu konularda amatör olduğunu ve daha deneyimli kişilerle daha iyi çözümler bulabilmeyi umduğunu söyledi.

Peki siz bu yapay zekâ modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.