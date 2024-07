IShowSpeed'in Avrupa Turu Pahalıya Patladı: Başkalarının Zararını Cebinden Karşıladı!

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya olan sevgisiyle tanınan ve daha sonra ünü tüm dünyaya yayılan IShowSpeed gündemden düşmüyor. Halihazırda devam eden Euro 2024 kapsamında Avrupa turuna çıkan ve gittiği ülkelerde yayınlar açan ünlü yayıncı son dönemde pek de hoş olaylar yaşamadı.

Özellikle Norveç'te bir grup hayranının saldırısına maruz kalan sosyal medya fenomeni, bu gibi durumlarda hayranlarının çevreye verdiği maddi zararları kendi cebinden karşılıyor. Hatta ünlü yayıncı, son yayınlarından birinde takipçilerinin arabalara verdiği zarardan dolayı ödediği miktarı duyurdu.

IShowSpeed, gitmiş olduğu ülkelerin kültürleriyle etkileşime geçmeyi sevse de Euro 2024 için çıktığı son Avrupa turu pek de istediği gibi gitmedi. Zira yayıncı, dünkü yayınında bir hayranının içinde bulunduğu arabaya doğru koşup camına vurmaya başlamasıyla adeta çılgına döndü.

IShowSpeed has revealed fans on his European tour have caused $50,000 worth of damages to his cars pic.twitter.com/jNa7csqvwa