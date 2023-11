Popüler Yayıncı IShowSpeed, Yayında SWAT Ekiplerinin Baskınına Uğradı! (Video)

Ünlü yayıncı IShowSpeed canlı yayınlarından birinde bir kez daha bir SWAT ekibi baskınına uğradı.

IShowSpeed olarak bilinen Darren Jason Watkins Jr., geçtiğimiz gece gerçekleştirdiği canlı yayında yapılan bir sahte ihbar sonucu SWAT ekipleri tarafından basıldı. Yaşanan olay yayına da yansıdı.

Globalde "swatting" olarak bilinen bu durum, polise sahte bir acil durum çağrısı yapma durumları için kullanılıyor ve yanlış ihbarlarda potansiyel olarak hayati tehlike oluşturan bir duruma yol açıyor.

Enerjik ve ilgi çekici içeriğiyle tanınan IShowSpeed, SWAT ekiplerinin evine girdiğini fark ettiğinde aniden yayını terk etti. Ne yazık ki yaşanan olay IShowSpeed'in ilk kez karşılaştığı bir durum değil. Benzer bir olay Ağustos 2022'de de yaşanmıştı.

IShowSpeed olayın ardından Snapchat'te yaptığı paylaşımda bu yapılan ihbarın ciddi sonuçları ve tehlikeleri olduğunu vurguladı.

