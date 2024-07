Uluslararası Uzay İstasyonun'dan Muhteşem Kareler: NASA Astronotu Uzayda Sanat Yapıyor!

NASA astronotu Matthew Dominick, SpaceX Crew-8 misyonunun komutanı olarak Mart ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatıldı. ISS'te geçirdiği süre boyunca Dominick, hem istasyonun içinden hem de dışından muhteşem fotoğraflar paylaştı.

Fotoğraf meraklıları, her bir çekim için kullandığı kamera ayarlarını da paylaşmasından memnun olacaklar.

NASA Astronotu ISS'te Yaratıcı Fotoğrafçılık Yapıyor

Dominick'in son paylaşımlarından biri, güneş doğmadan hemen önce Dünya'nın üzerinde görünen ayı gösteren gerçek bir güzellik.

1/ A sliver of a moon rises out of noctilucent clouds and appears to look towards the horizon awaiting the imminent sunrise.



1/250s, f5.6, ISO 6400, 170mm (50 to 500mm lens), cropped pic.twitter.com/6vq9NfdXx0 — Matthew Dominick (@dominickmatthew) July 6, 2024

ISS modülünün içinden çekilen bu yaratıcı görüntüde, Dominick ışıkla boyama tekniği kullanarak flaşla deneyler yapıyor. Bu seride, farklı enstantane hızlarının Dünya'nın bir görüntüde nasıl görüneceğini nasıl etkileyebileceğini gösteriyor.

Örneğin, ISS'ten çekilmiş gece fotoğraflarından biri, Nil Nehri'nin Akdeniz'e doğru uzandığı etkileyici bir manzarayı gözler önüne seriyor.

Başka bir fotoğrafta, ISS'e yanaşmış SpaceX Crew Dragon uzay aracının penceresinden dışarı bakan bir astronot görülüyor. Dominick ayrıca, aşağıda izleyebileceğiniz time-lapse videolarla da deneyler yapıyor.

Flying up the Nile River to the Mediterranean Sea.



1/5s, f1.4, ISO 12800



Need to subtract the dark frame and other processing later. It was awesome to see on such a clear night. pic.twitter.com/fMucJdfw74 — Matthew Dominick (@dominickmatthew) June 30, 2024

Bir fotoğrafta, kamerayı monopoda yerleştirip 1/5 enstantane hızı kullanarak istasyonun birçok modülünden birinin içinden çekilen bir görüntüye hareket hissi katıyor. Bir başka karede ise, ISS'in bir kısmını yıldız izlerinin dramatik arka planıyla gösteriyor.

Son olarak, Starliner uzay aracının yanaşmış haliyle ve uzaktaki bir aurorayı gösteren bu harika time-lapse videosunu inceleyin.

Timelapse video of aurora streaming behind Starliner taken from a Dragon window with Butch and Suni in the window of Starliner. Their flashlights light up the cabin.



0.5 second interval, f 1.4, 6400 ISO, 1/4 second exposure, 24mm lens. pic.twitter.com/gZuxYZu0Af — Matthew Dominick (@dominickmatthew) June 16, 2024

Geçmişte ISS'te bulunan diğer astronotlar da büyüleyici fotoğraflar çekme konusunda ün kazanmıştı. Fransız astronot Thomas Pesquet, genellikle objektifini 250 mil aşağıda yer alan Dünya'ya çevirerek gezegenimizin güzelliğini mükemmel bir şekilde yakalayan muhteşem fotoğraflar çekti.

Dominick'in yaratıcı çalışmaları, uzaydan çekilen fotoğrafların estetik ve bilimsel değerini bir kez daha gözler önüne seriyor.