İstanbul'da Taksiciler Careem ile Anlaşma Yaptı

4000 üyesi bulunan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği (BTD), Körfez bölgesinin en büyük araç çağırma şirketi olan Careem ile işbirliği yaptığını duyurdu. Careem yapılan anlaşmaya göre taksicilere eğitim verecek. Verilen eğitimler ile taksicilerin itibarının artırılması ve müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna yaptığı açıklamasında, Türkiye'de bir operasyon merkezi kurulduğunu belirtti ve bir taksicinin Careem'e kayıt olabilmesi için başta sistem eğitimi olmak üzere önemli eğitim süreçlerinden, testlerden geçmesi gerektiğini ifade etti.

Manna ayrıca, uygulamaya üye olacakların öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "sabıkası temiz" şoförlere verilen Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi'ne sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Careem'in Rakipleri de İstanbul'da Hizmet Veriyor!

BTD Başkanı Hüseyin Duman, "BiTaksi, İtaksi, Uber gibi oyuncuların da var olduğu İstanbul'daki taksicilik pazarının büyüklüğü ne?" sorusuna 4000 civarındaki üyesiyle Birleşik Taksi Şoförleri Derneği'nin Türkiye'nin en faal şoförler derneği olduğu belirterek, "Bu veri, İstanbul'da taksiye binen bir kişinin ortalama 25 lira ücret ödediğini belirten Careem Operasyon Müdürü Can Ayhan'ın açıklamasıyla hesaplandığında pazarın büyüklüğü de aşağı yukarı ortaya çıkıyor. Buna göre, İstanbul'daki taksicilerin günlük cirosu yaklaşık 19 milyon TL, dolayısıyla taksi pazarı yılda 7 milyar lirayı zorluyor. Araç başına günlük ciro ise brüt 1100 lira civarında olurken, bu hesaba göre aylık brüt ciro ise 30 bin liradan fazla." dedi.

"Teker Boşa Dönmeyecek"

Amaçlarının taksicilerin tekerinin boşa dönmemesi olduğunu belirten BTD Başkanı, taksicilerin Careem'i kullanırken başka uygulamalardan da yolcu alabileceğini söyledi. Duman, "Bu bir uygulama. Biz taksi şoförüyüz, bize kim iş veriyorsa onunla çalışabiliriz. Amaç taksicinin tekerinin boşa dönmemesi. Bundan sonra taksicinin tekeri boşa dönmeyecek. Yolcu bıraktıktan sonra durağa dönerken yolcu alabilecek" dedi.

Careem, yapılan anlaşma sayesinde Türkiye'deki taksi hizmetlerinin geliştirilmesini ve pazar payının büyümesini hedefliyor.

Sizce Careem İstanbul'da Uber'i geçer mi? Yapılan anlaşma hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!