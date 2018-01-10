İstanbul Kartlar Bedavaya Dolacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir projeye imza atıyor. Cam, metal, kağıt ve plastik gibi geri dönüştürülebilir atıklar toplanarak vatandaşlara kredi verilecek. Verilen krediler doğrudan İstanbul Kart'a yüklenecek ve toplu ulaşımda kullanılabilecek.

"Akıllı Mobil Atık Aktarma Otomatı" vatandaşların getirdiği atıkları tanıyarak, atığın türünü ayırt edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kabul ettiği atıkların dışında atılan maddeler kabul edilmeyecek. Kart yükleme otomatları gibi görsel ve işitsel olarak vatandaşları adım adım yönlendirecek olan otomat, içerisine atılan atığı parçalayıp kıydıktan sonra bu atığın ekonomik değerini ölçecek. Bunun ardından da atığın değeri kadar vatandaşlara İstanbul Kart yüklemesi gerçekleşecek. Toplanılan atıklar ise geri dönüşüm firmalarına verilecek.

Proje, İBB'nin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından hazırlandı. Projenin ilk etabında 25 otomat şehrin farklı yerlerine koyularak pilot uygulama denenecek. Projenin beklentileri karşılaması durumunda 75 otomat daha eklenecek ve 100 otomat şehrin merkezi yerlerinde bulunabilecek.

Projenin, içinde bulunduğumuz yıl olan 2018'de hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu proje sayesinde İstanbul'daki günlük 17 bin ton evsel atığın, İBB'nin çöp toplama ve geri dönüşüm merkezlerinde işlenmeyen kısmı olan 11 bin tonunun ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Proje ile sadece ekonomik bir fayda yerine geri dönüşüm kültürünün oluşturulması da hedefleniyor.