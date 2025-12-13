İstanbul Alarmda: Marmara Denizi Fayında Tehlikeli Hareketlilik!

Son yıllarda Türkiye’nin gözü Marmara Denizi’ne çevrilmiş durumda. Bunun en önemli nedeni 7 ve üzeri büyüklükte olması beklenen büyük İstanbul depremi. Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Ana Marmara hattı üzerinde gerçekleşmesi beklenen bu olası depremle ilgili bugüne kadar çok sayıda bilimsel çalışma yapıldı. Şimdi ise endişeleri artıran yeni bir rapor yayımlandı. İşte detaylar…

Marmara’daki Fay Hattı İstanbul’a Doğru Hareketleniyor

Raporda yer alan bilgilere göre bilim insanları, Marmara Denizi’nin altından geçen Ana Marmara Fayı üzerinde son yıllarda dikkat çekici bir hareketlilik yaşandığını belirtiyor. Araştırmalara göre yaklaşık 20 yıldır meydana gelen depremler batıdan doğuya doğru ilerliyor. Bu durum İstanbul’un hemen güneyinde bulunan ve uzun süredir kırılmayan fay segmentine işaret ediyor.

Hatırlarsanız Nisan 2025’te 6,2 büyüklüğündeki bir deprem meydana gelmişti. Bu, uzmanlar tarafından bir uyarı olarak değerlendiriliyor. Önceki yıllarda 5 civarında olan depremlerin zamanla daha büyük hale gelmesi fay hattında ciddi bir enerji birikimi olduğunu gösteriyor. Bu da 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin oluşma ihtimalini güçlendiriyor.

Buna karşın söz konusu büyük depremin ne zaman gerçekleşeceği net olarak bilinmiyor. Zira bir zaman söyleyebilmek mümkün değil. Ancak bilim insanları riskin her geçen yıl arttığı konusunda hemfikir.

Ana Marmara Fayı’nı bu kadar tehlikeli kılan nedenlerden ilki, yüzyıllardır büyük bir kırılma yaşamamış olması. 1766’daki büyük İstanbul depreminden bu yana bu hatta ciddi bir hareket görülmediği belirtilirken, uzun süre sessiz kalan fayların genellikle çok daha yıkıcı depremler üretebildiğine dikkat çekiliyor. Bu noktada Marmara Fayı’nın yaklaşık 250 yılda bir büyük kırılma yaşadığını belirtelim.

Tehlikeyi artıran ikinci önemli unsur ise şehirleşme olarak öne çıkıyor. İstanbul’un yıllar içinde plansız biçimde büyümesi, sağlam olmayan zeminler üzerine çok sayıda binanın yapılmasına yol açtı. Buna ek olarak eski ve depreme dayanıklılığı zayıf yapıların hâlâ aktif şekilde kullanılıyor olması, olası bir depremde can kaybını artırabilecek en büyük nedenlerden biri olarak gösteriliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.