Martı'dan Trafik Sorununa Yeni Çözüm: Tek Araçla Gidelim

Martı, trafik sorununa çözüm olabilecek Tek Araçla Gidelim (TAG) platformunu duyurdu. Yeni platform, İstanbul'da milyonlarca kişinin şehir içerisindeki yolculuklarını paylaşabilmesine imkân tanıyacak. TAG platformuna dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Martı'nın Trafik Sorunu Çözümü Tek Araçla Gidelim (TAG) Nedir?

Martı kullanıcılarını bir araya getiren Tek Araçla Gidelim isimli bir hizmet duyuruldu. TAG'ın geliştirilme amacının, tek aracın maksimum kişi tarafından kullanılmasını mümkün hâle getirmek ve bununla birlikte trafikte bulunan araç yoğunluğunun azaltmak olduğu belirtildi.

Boş koltuklar ile şehir içerisinde seyahat eden sürücüler, Tek Araçla Gidelim olarak adlandırılan hizmet aracılığıyla araçlarını aynı yöne gitmek isteyen kişiler ile paylaşabilecek. Yeni hizmetin ilgi görmesi hâlinde trafikteki araç yoğunluğunun azalması sağlanabilir.

Hizmetin kullanılabilmesi için Martı üzerinden yapılan yolculuk miktarı ile ilgili bir kriter bulunuyor. Martı uygulamasına gelecek yeni güncellemeyle birlikte en az 10 Martı yolculuğu yapmış olan kişiler TAG'ı kullanabilecek.

Martı, Tek Araçla Gidelim hizmeti kapsamında herhangi bir ücret veya komisyon almayacak. Hizmeti kullanan yolcular ve sürücüler, masrafları paylaşabilecek. Yolculuk paylaşım ücreti, sürücünün araç yıpranma payını ve yakıt masrafını karşılamak için kullanılacak. Bu ücret, paylaşım yapan kullanıcılar tarafından belirlenecek.

Martı tarafından geliştirilen Tek Araçla Gidelim isimli yeni hizmet hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce TAG hizmeti, trafikteki araç yoğunluğunun azalmasına yardımcı olabilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.