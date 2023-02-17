NASA Cihazı Enkaz Altındaki Depremzedelerin Kalp Atışlarını Tespit Etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından 10 çevre ilde büyük yıkımın yaşanması sonrasında zamana karşı yarış başladı. Binlerce vatandaşımızın enkaz altında olduğu saatlerde arama-kurtarma ekiplerinin imdadına son teknoloji ürünler yetişti.

NASA tarafından üretilen FINDER isimli bir arama-kurtarma ekipmanı, Kahramanmaraş depremi sonrasında enkaz altında kalanların kalp atışlarını ve solunum hızlarını tespit ederek onlarca hayatın kurtarılmasına yardımcı oldu.

Mikrodalgalar Yoluyla Uzaktan Yaşam Tespit Edilebiliyor

Kahramanmaraş depremleri gibi büyük yıkımın yaşandığı doğal âfetlerde yıkılan binalarda yaşayan kişilerin konumunun hızlıca tespit edilmesi büyük önem taşıyor. Bu noktada elektromanyetik dalgaları ve ısı sensörlerini kullanan birçok cihaz, arama-kurtarma ekiplerince aktif olarak kullanlıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'ye gönderilen ekipmanlar arasında yer alan NASA FINDER arama-kurtarma cihazı, metrelerce molozun ardından insanların kalp atışlarını ve solunumlarını tespit edebiliyor. Cihaz, bu işlem için mikrodalgaları kullanıyor.

2010 yılında meydana gelen Haiti depremi sonrasında arama-kurtarma çalışmalarına yardımcı olması amacıyla geliştirilen FINDER, geliştirildiği ilk dönemden beri dünya çapındaki birçok deprem sonrasında kullanıldı. Cihazın Türkiye ve Suriye'de de aktif olarak kullanıldığı beliritiliyor.

NASA Başkanı Bill Nelson, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sonrasında, "NASA'nın kalbi ve aklı, Türkiye ve Suriye'deki depremlerden etkilenenlerle birlikte. NASA, gökyüzündeki gözümüzdür ve uzman ekiplerimiz, dünya gözlem filomuzdan yerdeki ilk müdahale ekiplerine değerli bilgiler sağlamak için çok çalışıyor." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.