İstanbul'un En Sıcak İlçeleri Açıklandı! Sıcaklıklar Artmayı Sürdürecek

Özellikle son birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sebebiyle İstanbul adeta bir çöle döndü. Uzmanlar gerekmedikçe dışarı çıkılmaması ve günde en az 3 litre su tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Eğer dışarı çıkmak zorunluysa (hastane, iş merkezlerine seyahat gibi zaruri durumlar) şapka ve şemsiyelerle çıkılması tavsiye ediliyor. Çünkü İstanbul'da 50 derece sıcaklığa kadar ulaşan semtler mevcut.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre birçok şehirde sıcaklık 40 derecenin üstünde seyredecek. Akşam saatlerinde hızlanacak Poyraz rüzgarlarından ötürü durum daha da vahim olacak. Sıcak hava dalgası, 29 Temmuz tarihine kadar etkili olacak ve her geçen gün diğerinden daha sıcak olacak.

İstanbul'un En Sıcak İlçeleri — 24 Temmuz

İstanbul'da hava 41 derece olarak kayıt edilmişti. Hissedilen sıcaklık ise 50 dereceye kadar çıkıyor. Geçtiğimiz gün İstanbul'un bazı ilçelerinde gölgede hissedilen sıcaklık bile 38 dereceydi. Güneş altında hissedilen sıcaklık ise 51 dereceye kadar yükseldi. Bu doğrultuda İstanbul'un en sıcak ve şemsiye veya şapka olmadan dışarı çıkması en tehlikeli ilçeleri şöyle:

Çekmeköy

Sancaktepe

Maslak

Eyüpsultan

82,22 Baraj Seviyesi Aniden 56,24'e Düştü

Uzmanların "su içmek için susamayı beklemeyin" uyarısı ve sıcak havaların etkisiyle İstanbul'daki barajlar ciddi derecede su kaybetti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri, barajlardaki doluluk oranının 15 Nisan'da %82,22 oranında ölçüldüğünü gösteriyor. Bugün itibarıyla ise %56,24'e gerilemiş durumda. İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle:

Istrancalar'da %30,97

Alibey'de %39,94

Sazlıdere'de %45,62

Kazandere'de %49,79

Pabuçdere'de %50,9