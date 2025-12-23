İtalya'dan Apple'a Yüklü Ceza: "Gereksiz İş Yapıyorsunuz!"

Son dönemlerde pek çok ülke Microsoft, Google ve Apple gibi küresel teknoloji devlerini mercek altına almış durumda. Adil rekabet ortamını korumayı hedefleyen Avrupa Birliği ülkeleri de bunlar arasında. Apple’a daha önce de çeşitli gerekçelerle yüksek miktarlarda para cezaları kesen İtalya, şimdi şirkete bir kez daha yaptırım uyguladı. Peki bunun sebebi ne? İşte ayrıntılar...

İtalya'dan Apple'a Yaklaşık 100 Milyon Euro Ceza

Gelen bilgilere göre İtalya'nın rekabeti denetleyen kurumu Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Apple'ın App Tracking Transparency (ATT) özelliği nedeniyle firmaya 98,6 milyon euro (116 milyon dolar) para cezası verdi.

Bilmeyenler için gizlilik odaklı bir özellik olan App Tracking Transparency (ATT), kullanıcıların uygulamalar arasında izlenip izlenmeyeceğine kendilerinin karar vermesini sağlıyor. Söz konusu cezanın temel gerekçesi ise Apple’ın bu özellik kapsamında üçüncü taraf uygulamaların veri toplama ve paylaşımına katı kısıtlamalar getirirken, kendi platform ve uygulamalarına aynı ölçüde sınırlamalar uygulamaması olarak gösteriliyor.

İtalya’ya göre bu yaklaşım adil rekabet ortamını olumsuz etkiliyor. Buna ek olarak geliştiricilerin reklam amaçlı veri toplama ve verileri birbirine bağlamak istemeleri halinde ATT üzerinden özel bir onay daha almaya zorlandıkları belirtiliyor. İlgili kurum, bu ek onayın gereksiz olduğunu ve geliştiriciler üzerinde ekstra bir yük oluşturduğunu ifade ediyor.

Apple, cezaya itiraz edeceğini açıkladı. Bu itirazın nasıl sonuçlanacağını ise önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.