Çok Ucuz Android Telefon Ortaya Çıktı! Görüntüleri Paylaşıldı

Itel, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Itel A100 isimli telefonun tasarımı ve fiyatı ortaya çıktı. Ayrıca batarya kapasitesi dahil olmak üzere bazı özellikler de açıklığa kavuştu. Çok şık bir görünüme sahip olan akıllı telefon, bütçe dostu olacak. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen telefonda üç farklı renk seçeneği yer alacak.

Itel A100'ün Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsellere göre Itel A100'ün arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Itel logosu da bulunacak. Akıllı telefonun sağ tarafında ses ve güç butonları, sol tarafında ise SIM kart yuvasını göreceğiz.

Itel A90 modelinde de kare şeklinde bir modül tercih edilmişti. Kameralar, modülün üzerinde dikey olarak konumlanmıştı. Dolayısıyla iki telefonun tasarımı birbirine oldukça benziyor. Bütçe dostu Android telefon Itel A100 ayrıca titanyum altın, yeşil ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak.

Itel A100'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Itel A100 için hazırlanan web sayfasında yer alan bilgilere göre Itel A100'de 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Akıllı telefonun ekranı 90Hz yenileme hızına sahip olacak. 90Hz yenileme hızına sahip ekranlar, standart 60Hz yenileme hızına sahip ekranlara kıyasla daha akıcı bir deneyim sunuyor.

187 gram ağırlığında olan Itel A90'da 6,6 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1612 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 90Hz yenileme hızı, 1500 nit maksimum parlaklık ve yaklaşık 267 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti. Yeni modelde de 6,6 inç civarı ekran büyüklüğü ve IPS LCD ekran teknolojisi yer alabilir.

Itel A100'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Itel A100'ün 8 bin rupiden (3 bin 849 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. 6 bin 499 rupi (3.126 TL) başlangıç fiyat etiketine sahip olan Itel A90 Türkiye'de satışa sunulmamıştı. Itel A100'ün de Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını da belirtelim.