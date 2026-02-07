16 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Geliyor! 80W Hızlı Şarja Sahip

Katlanabilir telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. OPPO Find N6 olarak isimlendirilen katlanabilir telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre OPPO'nun yeni telefonu çok yakında tanıtılacak. Telefon yüksek çözünürlüklü kamera ve 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO Find N6 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find N6'nın 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan OPPO Find N5 Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla Find N6'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

OPPO Find N6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 8,12 inç

8,12 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi. OLED

OLED İkinci Ekran Boyutu: 6,62 inç

6,62 inç Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Ön Kamera: 20 MP

20 MP Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ikinci kamera + 200 MP üçüncü kamera

50 MP ana kamera + 50 MP ikinci kamera + 200 MP üçüncü kamera İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find N6 gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. OPPO Find N5'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen katlanabilir telefonda 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunacak. Depolama tarafında ise 1 TB'a kadar seçenekler göreceğiz. Telefonun ekranı 8,12 inç büyüklüğünde olacak. Find N6, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

Akıllı telefon, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Find N6 ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, katlanabilir telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Çok şık bir tasarıma sahip olan OPPO Find N5'te 5.600 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği bulunuyor.

OPPO Find N6'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde üçüncü kamera yer alacak. Find N5'te ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut.