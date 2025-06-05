Sadece 8 Dakikalık Şarjla 12 Saat Geçirebileceğiniz Telefon Yolda

Motorola, Edge 60 modelini Hindistan pazarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İddiasını kamera ve batarya tarafında gösteren şirket, bu telefonun mottosuna "Senin kadar iddialı bir kamera" şeklinde bir tanım yazmış. Motorola Edge 60'ın tanıtım görsellerinde bu ibare yer alıyor.

Modelin bir diğer dikkat çeken özelliği ise sadece 8 dakikalık bir şarj süresi ile günün yarısını geçirebiliyor olmanız. İşte Motorola Edge 60'ın teknik özellikleri...

Motorola Edge 60 Teknik Özellikleri

Edge 60, 6.7 inç büyüklüğünde pOLED ekranla karşımıza çıkıyor. Büyük ekranlı bu telefonun dört kenarında da kavisli bir tasarım yer alıyor. Ekranda Pantone renk doğruluğu sistemi kullanılıyor ve 10-bit renk desteğine sahip. Tasarım seçenekleri arasında kanvas dokusuna sahip arka kapak veya deri seçenekleri bulunuyor.

Motorola Edge 60 iki farklı renkle geliyor: Shamrock ve Pantone Gibraltar Sea.

Motorola Edge 60 Kamera ve Batarya Özellikleri

Kamera konusundaki iddiasını sık sık dile getiren şirket, bu modelde 50 MP'lik Sony LYTIA 700C ana kamerayı arka tarafa iliştirmiş. Bu güçlü kameraya 50 MP makro sensör ve ultra geniş açı desteği eşlik ediyor. Telefoto lens ise 10 MP ve 3x optik ile 30x oranında yakınlaştırma yapabiliyor.

Selfie kamerası ise yine 50 MP. Motorola, ön kamerada çekilen portre modlarında oldukça iddialı.

Hızlı Şarj Özelliği ve Uzun Ömürlü Batarya

Günlük kullanımda oldukça faydalı bir özelliğe sahip olan Edge 60, 5200-5500 mAh civarı bir batarya ile piyasaya çıkacak. Bu seçenekler, telefonun çıkış yapacağı bölgelere göre değişiyor. Şirketin iddiası ise 8 dakikalık bir şarj süresinin 12 saatlik bir kullanıma denk geliyor olması.

Telefonun her iki bataryalı modelinde de 68W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Dolgun Ses Deneyimi ve Dayanıklılık

Son olarak cihazda Dolby Atmos ses sistemi ve Corning Gorilla Glass 7i ekran koruması bulunuyor. Telefon hem IP68 hem de IP69 su ve toz geçirmezlik sertifikalarına sahip.

Edge 60 Satış Fiyatı

Modelin satış fiyatı henüz belli olmadı, çünkü Amazon ya da Flipkart üzerinde henüz ürün sayfası bulunmuyor.