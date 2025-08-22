Aşırı Ucuz Telefon Tanıtıldı! İddialı Özelliklere Sahip

Itel, kısa süre önce aşırı ucuz bir telefon tanıttı. Zeno 20 olarak isimlendirilen telefon giriş segmentinde konumlanıyor. 5.999 rupi (2.821 TL) başlangıç fiyat etiketine sahip olan telefon 90Hz yenileme hızı ve 5000 mAh batarya kapasitesi dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Itel Zeno 20 Özellikleri

6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Itel Zeno 20, IPS ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunuyor. Ayrıca yüz tanıma ile telefon kilidi açma özelliği de mevcut.

3 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefon gücünü sekiz çekirdekli Unisoc T7100 işlemcisinden alıyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Itel City 100 modelinde 12 nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli Unisoc T7250 tercih edilmişti.

Android 14 Go Edition işletim sistemi ile birlikte gelen telefonun depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut. MicroSD desteği sayesinde Itel Zeno 20'nin depolama alanı artırılabiliyor.

Zeno 20, fotoğraf ve video ihtiyaçları için temel özellikler sunuyor. Arka yüzeyde HDR özellikli 13 megapiksel çözünürlüğe sahip kamera, ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Telefonun arka tarafında ayrıca LED flaş da bulunuyor.

3,5 mm kulaklık girişine telefon, 5000mAh'lik büyük bataryası sayesinde tek bir şarjla uzun süre dayanabiliyor. Şarj işlemi için telefonda USB Type-C portu kullanılıyor. Telefonda çift SIM desteği de mevcut.

Telefonda ayrıca Aivana 2.0 isimli yapay zeka destekli sesli asistan da bulunuyor. Bu asistan, uygulama açma, WhatsApp araması yapma ve hatta web sayfası özetleme gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirerek kullanıcılara yardımcı oluyor.

Itel Zeno 20 Fiyatı

Itel Zeno 20'nin 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü için 5.999 rupi (2.821 TL), 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 6.899 rupi (3.243 TL) fiyat etiketi belirlendi. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.