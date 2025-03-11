Yaptığınız Bir Hata, Ehliyetinizi Kaybetmenize Sebep Olabilir

Günümüzde pek çok kişi taksi bulmakta zorlandığı için alternatif ulaşım yöntemlerine yöneliyor. Özellikle İstanbul gibi kalabalık şehirlerde, saat 17:00 itibarıyla taksi bulmak imkansız. Bu sebeple korsan taksilere yönelim hat safhada. Ancak korsan taşımacılık yapan araçlar, ne trafik kurallarına uygun şekilde denetleniyor ne de sigorta gibi güvenlik önlemlerini sağlıyor.

Yetkililere göre bu durum sadece taksicileri mağdur etmiyor, aynı zamanda yolcu güvenliğini de riske atıyor. Denetimsiz ve kayıt dışı araçlar, yolcular için büyük bir güvenlik sorunu. Aynı zamanda yasal taşımacılar da gelir kaybına uğradığı için haksız rekabet ortamı oluşuyor.

Şu ana kadar korsan taşımacılık yapan sürücülere genellikle para cezası kesiliyordu. Ancak yetkililer, bu cezaların caydırıcı olmadığını ve izinsiz taşımacılığın devam ettiğini söylüyor. Meclis konuya el attı ve daha caydırıcı cezalar getirmekte karar kıldı.

Korsan Taksicilikte Yeni Yaptırımlar: Trafikten Men

Meclis Komisyonu'nda görüşülen yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor. Eğer kabul edilirse 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılacak ve yeni cezalar resmen yürürlüğe girecek.

Kabul gördüğü takdirde yeni yaptırımlar şöyle olacak:

İlk kez yakalanan sürücülerin ehliyetleri 6 ay boyunca alınacak.

Aynı suçu bir yıl içinde tekrar edenler ise 1 yıl boyunca ehliyetsiz kalacak.

Bu süre içinde geçici veya yeni bir ehliyet almak mümkün olmayacak.

Yani bir kez hata yaparsanız yarım yıl, tekrar ederseniz tam bir yıl boyunca trafiğe çıkamayacaksınız. Ek olarak korsan taşımacılık yapan araçlar da bağlanacak.