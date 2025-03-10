Kadınların En Çok Tercih Ettiği Otomobil Modelleri Belli Oldu!

Kadınların oylarıyla belirlenen 2025 Kadınların Dünya Çapında Yılın Otomobili ödülü sahibini buldu. Bu seçim, kadın sürücülerin en beğendiği otomobil modellerini de ortaya koydu. Peki bu modeller hangileri? İşte 2025 Kadınların Dünya Çapında Yılın Otomobili (Women’s Worldwide Car of the Year 2025) kazananları!

Kadınların Favori Otomobil Modelleri

Bilmeyenler için Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY), kadın otomobil gazetecilerinin oylarıyla belirlenen prestijli bir ödül. Dünyanın dört bir yanından uzman kadınlar, tasarım, güvenlik, konfor ve performans gibi kriterleri değerlendirerek en iyi otomobilleri seçiyor.

Yapılan açıklamaya göre farklı kategorilerde yılın en iyi otomobilleri belirlendi. Şehir otomobili kategorisinde MINI Cooper, kompakt SUV’de KIA EV3, büyük otomobilde Audi A6 e-tron, büyük SUV’de Hyundai Santa Fe, 4×4 sınıfında Toyota Land Cruiser ve performans otomobili kategorisinde Porsche Panamera ödüle layık görüldü.

2025 Kadınların Dünya Çapında Yılın Otomobili (Women’s Worldwide Car of the Year 2025) kazananları şu şekilde sıralandı;

MINI Cooper (Şehir Otomobili)

KIA EV3 (Kompakt SUV)

Audi A6 e-tron (Büyük Otomobil)

Hyundai Santa Fe (Büyük SUV)

Toyota Land Cruiser (4×4)

Porsche Panamera (Performans Otomobili)

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