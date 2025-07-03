Yangınlar Büyüyor: Çeşme'de İnternet ve Telefon Bağlantısı Kesildi!

Son günlerde başlayan ve Türkiye’nin birçok noktasını etkisi altına alan orman yangınları maalesef hız kesmeden devam ediyor. İzmir’in Ödemiş, Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde gece boyunca yayılan alevler can kaybına neden olurken, birçok bölge tedbir amacıyla tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri yoğun bir mücadele verirken altyapıda da ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Deprem dönemlerinde kesintiler nedeniyle tepki çeken operatörler, bu kez de yangın nedeniyle gündemde. Gelen bilgilere göre Çeşme’de bazı operatörler için erişim sorunları yaşanıyor. İşte ayrıntılar...

İzmir Çeşme'de Telefon ve İnternet Bağlantısı Büyük Ölçüde Kesildi

Bölgede yaşayanların şikayetlerine göre Turkcell haricindeki operatörlerde hem internet hem de telefon bağlantısında kesintiler yaşanıyor. Yangınla mücadele sırasında iletişim kopukluğu tahmin edebileceğiniz üzere ciddi bir problem yaratıyor. Zira haberleşmede güçlük çekiliyor.

Operatörlerden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Öte yandan Çeşme’deki yangınların ne zaman tamamen kontrol altına alınacağı da belirsizliğini koruyor. Bu yangınların bir an önce söndürülmesi ve bölgenin yeniden güvenli hale gelmesini umuyoruz.