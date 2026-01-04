9 Büyüklüğündeki Depremlere Bile Dayanabilen Şarj İstasyonu Tanıtıldı!

Teknoloji dünyasının kalbinin attığı CES 2026 fuarı kısa bir süre önce başladı. Henüz ilk günden birbirinden ilginç ürünlere ev sahipliği yapmaya başlayan etkinlikte, son olarak taşınabilir enerji çözümleri dendiğinde akla gelen ilk markalardan Jackery boy gösterdi. Marka fuarda tanıttığı yeni şarj istasyonu Explorer 1500 Ultra ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yeni model, genel olarak hayat kurtarıcı olsa da özellikle toz ve yağmur gibi dış ortamın zorlu koşullarına karşı direnç gösteremeyen taşınabilir güç istasyonlarına karşı üstün bir alternatif olarak öne çıkıyor. İşte yeni şarj istasyonunun özellikleri ve fiyatı!

Jackery Explorer 1500 Ultra Şarj İstasyonu Neler Sunuyor?

Explorer 1500 Ultra'nın en dikkat çeken yanı şüphesiz ki dayanıklılığı. Şirket cihazı gerçek hayat senaryolarını düşünerek tasarladığını belirtiyor. IP65 sertifikasına sahip olan güç istasyonu tamamen yalıtılmış portları sayesinde toza ve suya karşı tam koruma sağlıyor.

Ancak iş sadece su ve tozla bitmiyor. Jackery'nin iddiasına göre yeni cihazın güçlendirilmiş gövdesi 9 büyüklüğündeki bir depremin yarattığı sarsıntı kuvvetlerine bile dayanabiliyor. Başka bir deyişle yeni istasyonu hem kamp yaparken hem de acil durumlarda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.

Üstelik yeni model sağlam yapısına rağmen hantal bir tasarıma da sahip değil. Zira cihazın benzer kapasitedeki rakiplerine göre %50 daha kompakt ve daha hafif bir yapıda olduğu söyleniyor.

Gelelim kaputun altına. Cihazda 1.536Wh kapasiteli uzun ömürlü bir LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya bulunuyor. Standart olarak 1.800W güç çıkışı sunan model, yüksek enerji çeken cihazlar için 15 dakika boyunca 2.000W veya anlık olarak 5 saniye boyunca 3.600W güç sağlayabiliyor.

Bağlantı tarafında ise yalıtımlı kapaklarla korunan iki adet AC prizi, bir adet 100W USB-C PD portu, bir adet USB-A girişi ve yine bir adet 12V araç çakmaklığı yer alıyor. Ayrıca cihaz elektrik kesintilerinde devreye giren 20ms'lik otomatik geçiş anahtarı sayesinde kesintisiz güç kaynağı olarak da kullanılabiliyor.

Fiyatı Ne Kadar?

Merak edenler için fiyat bilgisine de değinelim. Jackery Explorer 1500 Ultra bugün itibarıyla Jackery'nin resmi online mağazasında lansmana özel 899 dolarlık (yaklaşık 38.690 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Kampanya bitiminde ise normal satış fiyatı 1.399 dolar (yaklaşık 60.209 TL) olacak.

