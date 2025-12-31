Xiaomi Masaları Derleyip Toplayan Yeni Şarj Canavarını Tanıttı!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefonlardan ev aletlerine kadar genişlettiği ürün ekosistemine bir yenisini daha ekledi. Şirket, çalışma masalarındaki kablo karmaşasına son vermeyi hedefleyen Xiaomi Masaüstü Şarj İstasyonu 140W modelini resmen duyurdu.

Özellikle birden fazla elektronik cihazla çalışan kullanıcıların imdadına yetişecek olan yeni ürün, hem geleneksel priz ihtiyacını hem de yüksek hızlı USB şarj gereksinimini tek bir gövdede buluşturuyor. Gelin, yeni ürünün özelliklerine ve fiyatına hep birlikte bakalım!

Xiaomi Masaüstü Şarj İstasyonu Neler Sunuyor?

Yeni şarj istasyonu temel olarak kompakt tasarımıyla masanızda fazla yer kaplamadan tüm güç ihtiyacınızı karşılamayı amaçlıyor. İstasyonun üzerinde toplamda 4 adet AC priz çıkışı bulunuyor. Buna ek olarak modern cihazlar için 2 adet USB-C ve 2 adet USB-A portu da üründeki yerini almış durumda.

Performans tarafında da iddialı olan cihazın USB-C1 ve USB-C2 portları tek başına kullanıldığında 140W'a kadar güç çıkışı sağlayabiliyor. Yeni ürün bu sayede M5 MacBook Pro veya yüksek performanslı Windows dizüstü bilgisayarları tam hızda şarj edebiliyor.

Yeni şarj istasyonu bunlara ek olarak 100W, 90W, 67W ve 33W gibi Xiaomi'nin özel hızlı şarj profillerini de destekliyor. Ayrıca cihazda yer alan özel USB-A portu, akıllı saatler veya kablosuz kulaklıklar gibi düşük akım gerektiren hassas ürünler için optimize edilmiş durumda.

İçerisindeki akıllı güç yönetimi çipi bulunduran yeni şarj istasyonu sahip olduğu yüksek şarj gücünü portlar arasında dinamik olarak dağıtabiliyor. Böylelikle cihaza yeni bir bağlantı yapıldığında veya bir cihaz çıkarıldığında sistem mevcut gücü gerçek zamanlı olarak yeniden optimize edebiliyor.

Güvenlik tarafında ise aşırı voltaj, kısa devre, aşırı ısınma ve aşırı akım koruması gibi standartlar unutulmamış. Ev ve ofis kullanımı için şık ve profesyonel bir görünüme sahip olan ürün kaymaz tabanıyla da kullanım kolaylığı sağlıyor.

Fiyatı ne Kadar?

Xiaomi Masaüstü Şarj İstasyonu 140W, 7 Ocak tarihinde kitle fonlaması usulüyle satışa sunulacak. Ürünün tavsiye edilen perakende satış fiyatı 299 yuan (yaklaşık 42 dolar) olarak belirlendi. Ancak elini çabuk tutan kullanıcılar cihazı 249 yuan (yaklaşık 36 dolar) karşılığında satın alabilecekler. Yeni ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise hala merak konusu.