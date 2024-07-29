Piyasayı Altüst Edecek: Çin'den Yola Çıkan JAECOO 7'ler Türkiye’ye Ulaştı!

Türkiye otomobil pazarındaki rekabet neredeyse her geçen gün biraz daha artıyor. 2023'te Togg'un yollara çıkmasıyla farklı bir boyut kazanan yarışta son zamanlarda en çok dikakti ise Çinli üreticiler çekiyor. Bunun son örneği ise Çinli sofistike off-road SUV markası JAECOO’nun, sevkiyat raporlarına ortaya çıktı.

Buna göre, şirketin Türkiye pazarına girdiğini duyurmasının ardından Çin’den yola çıkan JAECOO 7 araçlar, bu hafta Türkiye limanlarına ulaştı. Üstelik Ağustos ayında aracını satışa sunmaya hazırlanan Çinli üretici Avrupa’daki en yüksek hacimli JAECOO 7 sevkiyatını Türkiye'ye yaptı. İşte detaylar!

Avrupa’daki En Yüksek Hacimli JAECOO 7 Sevkiyatı Türkiye’ye Ulaştı!

Kısa süre önce düzenlenen lansmanın ardından Çin’den yola çıkan JAECOO 7'ler bu hafta Türkiye limanlarına ulaştı. Bu sevkiyat, aynı zamanda JAECOO markasının Avrupa pazarına yönelik en yüksek adetli sevkiyatı olma özelliğine sahip. Şirketin ülkemizde satışa sunacağı ilk modeli olan JAECOO 7, ağustos ayı başlarında ise pazara sunulacak.

JAECOO 7, özellikleriyle olduğu kadar ve tasarımıyla da dikkat çekiyor. Altıgen şelale tarzı ön ızgarası ve belirgin JAECOO logosu ile öne çıkıyor. Tetris görünümlü ön farları, bağımsız uzun/kısa hüzmeli lensler ve kayar karşılama ışığı efektiyle üst seviye LED matrix teknolojisini kullanıyor.

JAECOO 7’nin dinamik omuz çizgisi ve eğimli tavan çizgisi güçlü bir profil oluşturuyor. Cam çizgisi, ön farların kenarından başlayıp arkaya doğru uzanıyor. Elektrikli gömme kapı kolları modern bir görünümü destekliyor. Modelin arka aydınlatma grubu, minimalist bir ışık silüeti oluştururken teknolojiye vurgu yapıyor.

Özenle işlenen detayları ve sert, keskin çizgileri JAECOO 7'nin şehirli arazi aracı kimliğini güçlendiriyor.

JAECOO, teknik yeniliklerle kullanıcılara benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor. JAECOO 7, ARDIS-Tüm Zeminlerinde Akıllı Sürüş Sistemi ile sınır tanımayan bir sürüş sunuyor. Bu gelişmiş sistem, kum, çamur ve arazi dahil olmak üzere yedi sürüş senaryosuna otomatik olarak uyum sağlıyor ve en zorlu koşullarda bile gelişmiş bir sürüş deneyimi sağlıyor.

JAECOO’nun tork dağılımlı dört tekerlekten çekiş kontrol sistemi, gerçek zamanlı tork dağılımı ve yol koşullarına bağlı olarak arka tekerlek torkunun dinamik ayarlanmasını sağlıyor. Bu sistem, zorlu arazi koşulları dahil olmak üzere genel sürüş performansını artırırken araç stabilitesini, sürüş güvenliğini ve yolcu konforunu da iyileştiriyor.

Gelişmiş güvenlik sistemleri ile daha güvenli Off-Road deneyimi

Off-road sürüşleri, zemin koşulları itibarıyla bir hayli özen ve güvenlik gerektiriyor. Bu noktada, küresel 5 yıldız güvenlik standartlarına göre üretilen JAECOO 7’de yer alan yenilikçi enerji emici kafes benzeri gövde tasarımı, yüksek dayanımlı çeliğin kapsamlı kullanımı ve yenilikçi ADAS sistemleri gelişmiş bir güvenlik seviyesi sağlıyor.

JAECOO 7, yaklaşma açısı, uzaklaşma açısı, yerden yükseklik ve su geçiş derinliği gibi değerler açısından en zorlu arazi koşullarıyla rahatlıkla başedebilecek üstün nitelikler sergiliyor.

JAECOO markası, üstün tasarımı ve öncü teknolojisi ile yeni standartlar belirlemeye devam ediyor. JAECOO 7’nin ağustos ayında pazara sunulmasıyla tüketiciler zarif, yenilikçi ve üstün arazi becerilerine sahip gelişmiş bir sürüş deneyimine tanıklık edecekler.