Kahretsin, Sebebi Neydi Ki: Jaguar Logosunda Köklü Değişikliğe Gitti...

Lüks otomobil dünyasının en başarılı isimlerinden Jaguar, tamamen elektrikli (EV) araçların yanı sıra ultra lüks araçlar da üretmeye devam ediyor. Yeni dönüşüm kapsamında Jaguar yeni logosunu duyurdu. Modern bir tasarım diliyle sunulan bu yeni logolar, köklü Jaguar logosundan epey uzak bir konumda...

Şirket Rolls-Royce ve Bentley gibi prestijli markalarla yarışmayı hedeflerken aynı zamanda yeni bir kimlik yaratmaya da uğraşıyor.

"Jaguar" Tarihe Karıştı, Yerini Modern Logolara Bıraktı

İngiltere Gaydon’daki merkezlerinde tanıtılan yeni logolar, orijinal logodan epey farklı. Alışılanın yerine yeni logolar geldi ve bu logolarda yeni renklerin yanı sıra "Typwrite" tarzı benimsendi.

Logoların detayları şu şekilde:

Jaguara Veda: Klasik Jaguar kaput süslerini hatırlatan bu logo, keskin hatlarıyla daha modern bir görünüm sunmayı hedefliyor.

Klasik Jaguar kaput süslerini hatırlatan bu logo, keskin hatlarıyla daha modern bir görünüm sunmayı hedefliyor. Yuvarlak Logo: Altın detaylarla süslenen bu dairesel logo, “J” ve “r” harflerini içeriyor.

Altın detaylarla süslenen bu dairesel logo, “J” ve “r” harflerini içeriyor. Yeni Yazı Tipi: Büyük ve küçük harfleri harmanlayan şık bir yazı tipi kullanılmış. Renk olarak altın rengi benimsendi.

Büyük ve küçük harfleri harmanlayan şık bir yazı tipi kullanılmış. Renk olarak altın rengi benimsendi. Yeni Renkler: Kırmızı, mavi ve sarı gibi canlı renkler kullanılıyor.

İşte yeni logolar:

Sadece F-Pace SUV Modeliyle Devam Ediyor

Jaguar, şu anki ürün skalasını tek modele indirerek sadece F-Pace SUV ile sürdürme kararı almıştı. 2026 yılına kadar yeni elektrikli lüks araçlar piyasaya sürülecek ve konsept araç tanıtımı Aralık ayında Miami Sanat Haftası'nda görücüye çıkacak.

Bu yeni elektrikli araç, 430 mil menzil sunmayı hedefliyor ve 15 dakikada 200 mil şarj olabilen süper hızlı bir sistemle geliyor. Ayrıca, Jaguar’ın EV modelleri Tesla’nın Supercharger ağıyla uyumlu olacak.

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