Kia EV3 Türkiye’de Satışta: Elektrikli SUV Pazarında Yeni Rakip

Türkiye'de SUV pazarına yeni bir oyuncu katıldı... Kia'nın EV3 modeli, ülkemizde satışa sunuldu.

EV3 modelinin 58,3 kWh ve 81,4 kWh kapasiteli iki batarya seçeneği sunuyor. Her iki versiyonda da 150 kW (204 beygir) motor ve ısı pompası var. Peki özellikleri neler?

Kia EV3 SUV Özellikleri

Giriş seviyesindeki Elegance paketi 17 inç alüminyum jant ve kumaş koltuklarla gelirken, Prestige ve üstü paketlerde 19 inç jant, kablosuz telefon şarjı, V2L desteği, uzaktan park asistanı, kameralı kör nokta yardım özelliği gibi gelişmiş sürüş fonksiyonları yer alıyor.

Ayrıca, 360 derece çevre görüş kamerası, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, ambiyans aydınlatması gibi donanımlar da bu paketlerde standart olarak sunuluyor.

Türkiye'de Kaç TL'den Satılacak?

Kia EV3 Türkiye Fiyatları ve Menzil Seçenekleri Önümüzdeki haftalarda teslimatlarına başlanacak Kia EV3’ün Türkiye fiyatları şöyle:

Elegance, 58,3 kWh batarya, 435 km menzil: 1.490.500 TL

1.490.500 TL Elegance, 81,4 kWh batarya, 604 km menzil: 1.640.500 TL

1.640.500 TL Prestige, 81,4 kWh batarya, 604 km menzil: 1.820.500 TL

1.820.500 TL GT-Line, 81,4 kWh batarya, 604 km menzil: 1.920.500 TL

Ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatını hak eden bir otomobil mi? Siz olsanız alır mıydınız?