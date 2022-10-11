James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'in Uydusunun Fotoğrafını Çekti

James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen yeni görüntü, Jüpiter'in uydusu Europa'yı gözler önüne seriyor. İşte detaylar!

James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'in Uydusunun Fotoğrafını Çekti
Barış Bulut
Barış Bulut -

NASA, Jüpiter'in uydularından biri olan Europa'nın yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını çekti. NASA'nın geçen hafta yayınladığı görüntü, Europa'nın yüzey bölgesini gösteriyor. Uzay ajansı, Jet Propulsion Laboratuvarı'nın web sitesinde yer alan bir gönderide çekilen fotoğrafta tam olarak ne görebildiğimizi özetledi.

NASA'nın gönderisine göre çekilen fotoğraf, Europa'nın yüzeyi boyunca çapraz bir oluk ve çift çıkıntı ağını ortaya koyuyor. Europa'nın bu fotoğrafı çok yüksek çözünürlüklü olduğu için, aslında Europa'nın yüzeyini oluşturan buzda bulunan özellikleri gözlemlemek için kullanılabilen bu uzun paralel çizgilere iyi bakabiliyoruz.

James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'in Uydusunun Fotoğrafını Çekti

Buzlu Uydu Europa, James Webb Uzay Teleskobu Tarafından Görüntülendi

Europa'nın yeni fotoğrafında, bazı koyu lekelere de bakış atabiliyoruz. NASA, bu lekelerin gezegenin yüzeyinin altında meydana gelen bir şeye bağlı olabileceğini söylüyor ancak uzay ajansı tam olarak ne olduklarından emin değil. Belki de gelecekte Europa'ya yapılacak görevler, onlar hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olabilir.

Geçen ay bir uçuşta Juno tarafından yakalanan Europa'nın fotoğrafında görülen diğer önemli incelikler, görüntünün merkezinin altında bir müzik notası gibi görünen şeyleri içeriyor. NASA ayrıca fotoğrafta beyaz noktalar şeklinde nüfuz eden yüksek enerjili parçacıkların imzalarının da görülebileceğini söylüyor.

Europa'nın bu yeni fotoğrafı, James Webb uzay teleskobundan görülenler kadar nefes kesici değil ancak bu onların bilimsel önemini hiç değiştirmiyor. Europa'ya bu kadar yakından bakabilmek, araştırmacıların buzlu ay hakkında daha fazla şey öğrenmesine yardımcı olabilir.

NASA, Jüpiter'in Uydusu Europa'dan Yeni Bir Görüntü Paylaştı
Bilim

NASA, Jüpiter'in Uydusu Europa'dan Yeni Bir Görüntü Paylaştı

Europa'dan gelen yeni görüntüler oldukça önemli çünkü bu aya yalnızca üçüncü kez bu kadar yakın bir şekilde yaklaşıyoruz.

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