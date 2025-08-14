Japonya Çin Tehditine Karşı Türk İHA'larına Güveniyor!

Japonya hükümeti Çin tehditine karşı önlemler almaya devam ediyor. Bu kapsamda savunma sanayi bütçelerinde artışa giden Japonya, Türk insansız hava araçlarını satın almayı ana odağına koydu. Peki Japonya hangi İHA modellerini sipariş edecek? İşte konuyla ilgili detaylar...

Japonya, Çin’e Karşı Türk İHA’larını Radarına Aldı!

Pasifik'teki jeopolitik dengeler değişirken Japonya savunma stratejisini yeniden şekillendirmek için düğmeye bastı. Özellikle Çin'in artan askeri faaliyetlerine karşı yeni çözümler arayan Tokyo yönetimi dikkatini bu kez Türkiye'nin insansız hava araçlarına çevirdi.

2026 savunma bütçesi için hazırlanan yeni planda yalnızca İHA alımları için 670 milyon dolarlık ek bir kaynak ayrılması gündemde. Elde edilen bilgilere göre Japon hükümeti bu bütçeyle Türk yapımı insansız hava araçlarını doğrudan tedarik etmeyi hedefliyor.

Hızlı teslimatla Japon Öz Savunma Kuvvetleri’nin envanterine kazandırılması planlanan sistemlerin başında Bayraktar TB2, Akıncı ve STM’nin kamikaze İHA çözümleri geliyor. Dikkat çeken temaslardan biri ise geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da düzenlenen IDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı'nda yaşandı. Fuarı ziyaret eden Japon donanmasına bağlı bir subay olan Iwade Yohei Türkiye’nin İHA teknolojileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yohei, Türk İHA’larının istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) görevlerinde yüksek başarı gösterdiğini ve Japonya’nın bu kabiliyetlerden faydalanmak istediğini belirtti. Japonya’nın bu hamlesinde Ukrayna örneği de önemli bir referans noktası olarak öne çıkıyor. Bayraktar TB2’nin Ukrayna tarafından sahada etkin bir şekilde kullanılması Japon karar alıcıların dikkatini çekmiş durumda.

Özellikle uzun menzilli, yüksek irtifa görevlerine uygunluk düşük maliyet ve anlık hedef takibi gibi özellikler bu sistemleri Asya-Pasifik güvenlik denkleminde cazip hale getiriyor. Japon basınına yansıyan analizlerde bu alımların yalnızca savunma gücünü artırmakla kalmayacağı aynı zamanda Türkiye ile teknoloji transferi ve ortak üretim gibi ileri düzey iş birliklerine de zemin hazırlayabileceği ifade ediliyor.

Böylece Türk İHA'ları sadece sahada değil diplomatik alanda da stratejik değer kazanıyor. Kısacası Japonya savunma hattını Türk mühendisliğine emanet etmeye hazırlanıyor. Türkiye’nin İHA alanındaki başarısı sadece bölgesel değil küresel ölçekte de güvenlik mimarilerine yön vermeye aday.