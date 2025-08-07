Mafia: The Old Country'nin İnceleme Puanları Açıklandı

Merakla beklenen yeni Mafia oyunu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda ön siparişe açılan Mafia: The Old Country'nin inceleme puanları belli oldu. Peki, Hangar 13 tarafından geliştirilen Mafia: The Old Country bekletnileri karşılayabildi mi?

Mafia: The Old Country'nin İnceleme Puanları Ne Durumda?

Mafia: The Old Country için Metaciritc sayfası üzerinden 51 adet inceleme paylaşıldı. PC sürümünün Metacritic puanı 76 olarak açıklandı. Yeni Mafia oyununa IGN 80 puan, GameSpot 60 puan, Game Rant ise 50 puan verdi. İnceleme puanlarının bir kısmı şu şekilde:

Impulsegamer: 98 puan

98 puan Areajugones: 90 puan

90 puan PC Games: 90 puan

90 puan The New York Times: 87 puan

87 puan DualShockers: 85 puan

85 puan GamingTrend: 85 puan

85 puan Checkpoint Gaming: 85 puan

85 puan IGN: 80 puan

80 puan PCGamesN: 80 puan

80 puan Wccftech: 80 puan

80 puan VGC: 80 puan

80 puan GamingBolt: 80 puan

80 puan Critical Hits: 80 puan

80 puan Gamesurf: 80 puan

80 puan XGN: 80 puan

80 puan Gamersky: 80 puan

80 puan Digital Trends: 60 puan

60 puan Game Informer: 60 puan

60 puan GameSpot: 60 puan

60 puan Screen Rant: 60 puan

60 puan Game Rant: 50 puan

Mafia: The Old Country Türkiye Fiyatı

PC fiyatı: Steam'de 49,99 dolar (2.030 TL)

Steam'de 49,99 dolar (2.030 TL) Xbox fiyatı: 1.949 TL

1.949 TL PlayStation fiyatı: 1.909 TL

Mafia: The Old Country Minimum sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K

AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070

AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070 DirectX: Sürüm 12

Mafia: The Old Country'nin yüklenebilmesi için en az 55 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Mafia: The Old Country Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K

AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K RAM: 32 GB

32 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti

AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti DirectX: Sürüm 12

Mafia: The Old Country Çıkış Tarihi

Aksiyon macera ve TPS oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek Mafia: The Old Country, 8 Ağustos 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için satışa sunulacak.