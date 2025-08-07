Mafia: The Old Country'nin İnceleme Puanları Açıklandı
Uzun süredir merakla beklenen Mafia: The Old Country'nin inceleme puanları belli oldu. Peki, serinin yeni oyunu beklentiyi karşıladı mı? İşte detaylar!
Merakla beklenen yeni Mafia oyunu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda ön siparişe açılan Mafia: The Old Country'nin inceleme puanları belli oldu. Peki, Hangar 13 tarafından geliştirilen Mafia: The Old Country bekletnileri karşılayabildi mi?
Mafia: The Old Country'nin İnceleme Puanları Ne Durumda?
Mafia: The Old Country için Metaciritc sayfası üzerinden 51 adet inceleme paylaşıldı. PC sürümünün Metacritic puanı 76 olarak açıklandı. Yeni Mafia oyununa IGN 80 puan, GameSpot 60 puan, Game Rant ise 50 puan verdi. İnceleme puanlarının bir kısmı şu şekilde:
- Impulsegamer: 98 puan
- Areajugones: 90 puan
- PC Games: 90 puan
- The New York Times: 87 puan
- DualShockers: 85 puan
- GamingTrend: 85 puan
- Checkpoint Gaming: 85 puan
- IGN: 80 puan
- PCGamesN: 80 puan
- Wccftech: 80 puan
- VGC: 80 puan
- GamingBolt: 80 puan
- Critical Hits: 80 puan
- Gamesurf: 80 puan
- XGN: 80 puan
- Gamersky: 80 puan
- Digital Trends: 60 puan
- Game Informer: 60 puan
- GameSpot: 60 puan
- Screen Rant: 60 puan
- Game Rant: 50 puan
Mafia: The Old Country Türkiye Fiyatı
- PC fiyatı: Steam'de 49,99 dolar (2.030 TL)
- Xbox fiyatı: 1.949 TL
- PlayStation fiyatı: 1.909 TL
Mafia: The Old Country Minimum sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070
- DirectX: Sürüm 12
Mafia: The Old Country'nin yüklenebilmesi için en az 55 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.
Mafia: The Old Country Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K
- RAM: 32 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti
- DirectX: Sürüm 12
Mafia: The Old Country Çıkış Tarihi
Aksiyon macera ve TPS oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek Mafia: The Old Country, 8 Ağustos 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için satışa sunulacak.