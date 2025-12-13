Yapay Zekanın Öncüsünden Tüyler Ürperten Uyarı

Yapay zeka teknolojileri inanılmaz bir hızla gelişiyor. Günümüzde OpenAI gibi şirketler gerçekten düşünebilen bir AI modeli (AGI) yaratmaktan sadece birkaç yıl uzakta. Ancak bu durum, başka sorunları da beraberinde getiriyor. Hatta öyle ki insanlık sadece birkaç yıl içinde kendi kaderinin kontrolünü bile makinelere kaptırabilir.

Anthropic'in Başındaki İsimden Yapay Zeka Uyarısı

Anthropic'in üst düzey yöneticilerinden biri olan Jared Kaplan, yapay zeka teknolojilerinin geleceği hakkında konuştu. Kaplan'a göre çok değil sadece birkaç yıl içerisinde bu alanda öyle gelişmeler olacak ki insanlık bir seçim yapmak zorunda kalacak.

Kaplan, tahminen 2027 ile 2030 yılları arasında bilim insanlarının yapay zekanın kendi kendini eğitmesine izin verip vermemek arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağına inanıyor. Ki insan doğasını ve trilyon dolar değerindeki şirketlerin aç gözlülüğünü düşünürsek bu adımın muhtemelen atılacağını söyleyebiliriz.

Bu noktada ise devreye biri iyi diğeri kötü iki senaryodan biri girecek:

İyi Senaryo : İnsan zekasının çok daha üzerinde bir yapay zeka (AGI) doğacak ve insanlığın bilimde çığır açmasına yol açacak. Tüm sorunlarımızı bizim hayal bile edemeyeceğimiz yöntemlerle çözecek.

: İnsan zekasının çok daha üzerinde bir yapay zeka (AGI) doğacak ve insanlığın bilimde çığır açmasına yol açacak. Tüm sorunlarımızı bizim hayal bile edemeyeceğimiz yöntemlerle çözecek. Kötü Senaryo: AGI yine doğacak ama adeta bilim kurgu filmlerindeki gibi kontrolden çıkacak. İnsanlar artık "direksiyonda" olmayacak ve insanlık yapay zekanın insafına kalacak.

Jared Kaplan, bu alandaki öncü şirketlerden birinin başında olmasına rağmen hangisinin olacağını bilmediğini ve bunun korkutucu bir süreç olduğunu dile getiriyor. Aslında bu bir sır değil. Sam Altman dahil bu alanda öncü olan pek çok kişinin benzer açıklamaları var.

Yani kimse ne olacağını bilmiyor. Herkes sadece sonucun iyi olacağını umarak bu adımları atıyor. İşin ilginç yanı ise hangisinin gerçekleşeceğini görmek için koca bir ömür beklememize gerek yok. Birkaç yıl içerisinde hangi senaryonun gerçekleşeceğini yaşayarak öğreneceğiz.