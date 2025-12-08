En Popüler Yapay Zeka Araçları Belli Oldu! Zirve Her An Değişebilir

Dünya genelinde en çok kullanılan yapay zeka araçları belli oldu. Yeni paylaşılan verilere göre son birkaç yıldır kullanıcıların gözdesi olan yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'nin büyümesi yavaşladı ve çok yakın bir zamanda tahtını kaybetme riski ile karşı karşıya görünüyor.

En Popüler Yapay Zeka Araçları (Kasım 2025)

ChatGPT: 810 milyon aylık aktif kullanıcı Google Gemini: 346 milyon aylık aktif kullanıcı Microsoft 365 Copilot: 212 milyon aylık aktif kullanıcı Perplexity: 45 milyon aylık aktif kullanıcı Grok: 34 milyon aylık aktif kullanıcı Claude: 11 milyon aylık aktif kullanıcı

Yeni paylaşılan verilere göre ChatGPT'nin dünya çapındaki aylık aktif kullanıcı sayısı Kasım 2025'itibarıyla yüzde 180 oranında artış yakalasa da ağustos ayından kasım ayına kadarki büyüme oranı yalnızca yaklaşık yüzde 6 ile sınırlı kaldı. Bu, uygulamanın kullanıcılar tarafından benimseme oranında biraz yavaşlama meydana geldiğini gösterdi.

Tarih ChatGPT Microsoft 365 Copilot Google Gemini Perplexity Grok Claude Ocak 2025 358.000.000 218.000.000 145.000.000 12.000.000 1.000.000 5.000.000 Şubat 2025 398.000.000 213.000.000 201.000.000 15.000.000 4.000.000 5.000.000 Mart 2025 466.000.000 216.000.000 186.000.000 17.000.000 14.000.000 6.000.000 Nisan 2025 558.000.000 213.000.000 205.000.000 19.000.000 22.000.000 7.000.000 Mayıs 2025 619.000.000 218.000.000 226.000.000 21.000.000 21.000.000 8.000.000 Haziran 2025 668.000.000 206.000.000 245.000.000 23.000.000 22.000.000 8.000.000 Temmuz 2025 728.000.000 200.000.000 264.000.000 30.000.000 29.000.000 8.000.000 Ağustos 2025 760.000.000 198.000.000 270.000.000 36.000.000 31.000.000 9.000.000 Eylül 2025 792.000.000 215.000.000 310.000.000 42.000.000 29.000.000 9.000.000 Ekim 2025 803.000.000 219.000.000 326.000.000 50.000.000 31.000.000 11.000.000 Kasım 2025 810.000.000 212.000.000 346.000.000 45.000.000 34.000.000 11.000.000

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka destekli sohbet botunun en büyük rakibi Gemini, Kasım 2025'te 346 milyon kullanıcı sayısına ulaştı. Bu da Google'ın yapay zeka destekli sohbet botunun önceki aya göre yaklaşık yüzde 6,13 oranında ilerleme elde ettiğini gözler önüne serdi. Her ne kadar ChatGPT ile arasında hâlâ 464 milyonluk bir kullanıcı farkı olsa da OpenAI'ın yaşadığı bu duraksama rakibi için bir avantaja dönüşebilir ve bu da zirvedeki ismin birden değişmesi ile sonuçlanabilir.

Bunu destekleyen bir diğer detay, kullanım süresinden geliyor. Gemini kullanıcılarının uygulamada geçirdiği günlük süre, mart ayından kasım ayına kadar yüzde 120 artarak günde 11 dakikaya çıktı. Aynı dönemde ChatGPT kullanıcılarının her gün uygulamada geçirdiği süre sadece yüzde 6 oranında arttı. Hatta kasım ayında temmuz ayına kıyasla yüzde 10'luk düşüş yaşadı.

Bu arada listedeki hemen hemen her yapay zeka sohbet botunun büyük bir platforma entegre olması gibi avantajı bulunuyor. Copilot, Windows 11 ile birlikte geliyor ve bu nedenle kullanıcılar tarafından tercih edilebiliyor. Grok, X'te (eski adıyla Twitter) entegre edildiği için sosyal medya platformundan kullanılabiliyor ancak Perplexity ve Claude'ın arkasında bu tür bir ivme kazandıracak platform bulunmuyor. Buna rağmen Perplexity'nin Grok'un önünde yer alması oldukça şaşırtıcı görünüyor.