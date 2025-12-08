En Popüler Yapay Zeka Araçları Belli Oldu! Zirve Her An Değişebilir
En çok kullanılan yapay zeka araçları açıklığa kavuştu. Peki, dünya genelinde en çok hangi yapay zeka aracı tercih ediliyor? İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Kullanıcı sayısı bakımından en çok kullanılan yapay zeka aracı ChatGPT oldu.
- ChatGPT'nin büyüme hızında bir yavaşlama meydana geldi. Onun hemen arkasından gelen Gemini büyümeye devam ediyor.
- Microsoft Copilot, Gemini'dan sonra en çok kullanılan yapay zeka aracı olarak öne çıktı.
Dünya genelinde en çok kullanılan yapay zeka araçları belli oldu. Yeni paylaşılan verilere göre son birkaç yıldır kullanıcıların gözdesi olan yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'nin büyümesi yavaşladı ve çok yakın bir zamanda tahtını kaybetme riski ile karşı karşıya görünüyor.
En Popüler Yapay Zeka Araçları (Kasım 2025)
- ChatGPT: 810 milyon aylık aktif kullanıcı
- Google Gemini: 346 milyon aylık aktif kullanıcı
- Microsoft 365 Copilot: 212 milyon aylık aktif kullanıcı
- Perplexity: 45 milyon aylık aktif kullanıcı
- Grok: 34 milyon aylık aktif kullanıcı
- Claude: 11 milyon aylık aktif kullanıcı
Yeni paylaşılan verilere göre ChatGPT'nin dünya çapındaki aylık aktif kullanıcı sayısı Kasım 2025'itibarıyla yüzde 180 oranında artış yakalasa da ağustos ayından kasım ayına kadarki büyüme oranı yalnızca yaklaşık yüzde 6 ile sınırlı kaldı. Bu, uygulamanın kullanıcılar tarafından benimseme oranında biraz yavaşlama meydana geldiğini gösterdi.
|Tarih
|ChatGPT
|Microsoft 365 Copilot
|Google Gemini
|Perplexity
|Grok
|Claude
|Ocak 2025
|358.000.000
|218.000.000
|145.000.000
|12.000.000
|1.000.000
|5.000.000
|Şubat 2025
|398.000.000
|213.000.000
|201.000.000
|15.000.000
|4.000.000
|5.000.000
|Mart 2025
|466.000.000
|216.000.000
|186.000.000
|17.000.000
|14.000.000
|6.000.000
|Nisan 2025
|558.000.000
|213.000.000
|205.000.000
|19.000.000
|22.000.000
|7.000.000
|Mayıs 2025
|619.000.000
|218.000.000
|226.000.000
|21.000.000
|21.000.000
|8.000.000
|Haziran 2025
|668.000.000
|206.000.000
|245.000.000
|23.000.000
|22.000.000
|8.000.000
|Temmuz 2025
|728.000.000
|200.000.000
|264.000.000
|30.000.000
|29.000.000
|8.000.000
|Ağustos 2025
|760.000.000
|198.000.000
|270.000.000
|36.000.000
|31.000.000
|9.000.000
|Eylül 2025
|792.000.000
|215.000.000
|310.000.000
|42.000.000
|29.000.000
|9.000.000
|Ekim 2025
|803.000.000
|219.000.000
|326.000.000
|50.000.000
|31.000.000
|11.000.000
|Kasım 2025
|810.000.000
|212.000.000
|346.000.000
|45.000.000
|34.000.000
|11.000.000
OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka destekli sohbet botunun en büyük rakibi Gemini, Kasım 2025'te 346 milyon kullanıcı sayısına ulaştı. Bu da Google'ın yapay zeka destekli sohbet botunun önceki aya göre yaklaşık yüzde 6,13 oranında ilerleme elde ettiğini gözler önüne serdi. Her ne kadar ChatGPT ile arasında hâlâ 464 milyonluk bir kullanıcı farkı olsa da OpenAI'ın yaşadığı bu duraksama rakibi için bir avantaja dönüşebilir ve bu da zirvedeki ismin birden değişmesi ile sonuçlanabilir.
Bunu destekleyen bir diğer detay, kullanım süresinden geliyor. Gemini kullanıcılarının uygulamada geçirdiği günlük süre, mart ayından kasım ayına kadar yüzde 120 artarak günde 11 dakikaya çıktı. Aynı dönemde ChatGPT kullanıcılarının her gün uygulamada geçirdiği süre sadece yüzde 6 oranında arttı. Hatta kasım ayında temmuz ayına kıyasla yüzde 10'luk düşüş yaşadı.
Bu arada listedeki hemen hemen her yapay zeka sohbet botunun büyük bir platforma entegre olması gibi avantajı bulunuyor. Copilot, Windows 11 ile birlikte geliyor ve bu nedenle kullanıcılar tarafından tercih edilebiliyor. Grok, X'te (eski adıyla Twitter) entegre edildiği için sosyal medya platformundan kullanılabiliyor ancak Perplexity ve Claude'ın arkasında bu tür bir ivme kazandıracak platform bulunmuyor. Buna rağmen Perplexity'nin Grok'un önünde yer alması oldukça şaşırtıcı görünüyor.