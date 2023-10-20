TV+
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 25 MB
- Üretici LIFECELL TV YAYIN VE ICERIK HIZMETLERI A.S.
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Canlı TV'nin yanı sıra birçok dizi veya filmi izleyebildiğiniz TV+'da, istediğiniz türden çokça içeriğe ulaşabilirsiniz.
Canlı TV'nin yanı sıra, yerli ve yabancı dizileri, filmleri ve eğlence programlarını içerisinde bulunduran Turkcell TV+, içeriklerini arttırmaya ve büyümeye devam ediyor. İçerisindeki içerikleri doyasıya izleyebilir ve birçok özellikten yararlanabilirsiniz. Uygulamadaki içerikleri izlemek için abone olmalısınız. Lakin, abone olmadan da izleyebildiğiniz seçenekler bulunuyor. İstediğiniz fim veya başka içerikleri belli bir ücret karşılığında kiralayarak izleyebilirsiniz.
4K Ultra HD kalitede muhteşem bir keyif yaşayın ve popüler içerikleri evinizde rahatça seyredin. Korku, komedi, aksiyon, bilim kurgu ve Türk filmleri gibi birçok kategoriden dizi ve filmlere ulaşın. Tüm bunların yanında hayvan belgeselleri, doğa belgeselleri ve başka türden belgeselleri izleyebilirsiniz.
TV Plus İndir
Tabii ki uygulamanın en önemli özelliklerinden birisi, canlı tv ve spor müsabakalarıdır. TV Plus içerisinde kaçırdığınız programları veya TV dizilerini geri sararak izleyebilirsiniz. Ulusal kanalları, müzik kanallarını ve spor müsabakalarını izleyebildiğiniz özel kanallar bulunuyor. Spor kanalları içerisnde NBA, motor sporları, Formula 1 ve tenis turnuvaları gibi çokça müsabakayı seyredebilirsiniz.
Siz de Turkcell TV Plus indirerek, birçok içerikten yararlanabilir ve telefonunuzdan TV keyfi yaşayabilirsiniz.
TV+ Özellikleri
- Yüzlerce fizi ve filmi kolayca seyredin.
- TV kanallarını izleyin ve spor müsabakalarına erişin.
- İzleyemediğiniz TV programlarını geriye sararak izleyin.
- Eğer abone değilseniz film kiralayın ve belirli süre içinde seyredin.
- İstediğiniz türden belgesellere ulaşın.
- 4K Ultra HD kalitede içeriklerden keyif alın.