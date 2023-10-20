Canlı TV'nin yanı sıra birçok dizi veya filmi izleyebildiğiniz TV+'da, istediğiniz türden çokça içeriğe ulaşabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Canlı TV'nin yanı sıra, yerli ve yabancı dizileri, filmleri ve eğlence programlarını içerisinde bulunduran Turkcell TV+, içeriklerini arttırmaya ve büyümeye devam ediyor. İçerisindeki içerikleri doyasıya izleyebilir ve birçok özellikten yararlanabilirsiniz. Uygulamadaki içerikleri izlemek için abone olmalısınız. Lakin, abone olmadan da izleyebildiğiniz seçenekler bulunuyor. İstediğiniz fim veya başka içerikleri belli bir ücret karşılığında kiralayarak izleyebilirsiniz.

4K Ultra HD kalitede muhteşem bir keyif yaşayın ve popüler içerikleri evinizde rahatça seyredin. Korku, komedi, aksiyon, bilim kurgu ve Türk filmleri gibi birçok kategoriden dizi ve filmlere ulaşın. Tüm bunların yanında hayvan belgeselleri, doğa belgeselleri ve başka türden belgeselleri izleyebilirsiniz.

TV Plus İndir

Tabii ki uygulamanın en önemli özelliklerinden birisi, canlı tv ve spor müsabakalarıdır. TV Plus içerisinde kaçırdığınız programları veya TV dizilerini geri sararak izleyebilirsiniz. Ulusal kanalları, müzik kanallarını ve spor müsabakalarını izleyebildiğiniz özel kanallar bulunuyor. Spor kanalları içerisnde NBA, motor sporları, Formula 1 ve tenis turnuvaları gibi çokça müsabakayı seyredebilirsiniz.

Siz de Turkcell TV Plus indirerek, birçok içerikten yararlanabilir ve telefonunuzdan TV keyfi yaşayabilirsiniz.

TV+ Özellikleri