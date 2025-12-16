Jasmine Dizisinin 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Asena Keskinci'nin yeni dizisi Jasmine'nin 1. bölümü kısa süre önce izleyiciler ile buluştu. Yeni bölüm merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Jasmine'nin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, kısa sürede çok popüler hâle gelen dizinin yeni bölümünde neler olacak? Jasmine'nin 2. bölümü ne zaman çıkacak?

Jasmine 2. Bölüm Fragmanı Nasıl İzlenir?

En iyi HBO Max dizileri arasında yer alan Jasmine'nin yeni bölüm fragmanı izleyiciler ile buluştu. HBO Max'in resmî YouTube kanalı üzerinden yayınlanan tanıtım videosu 38 saniye uzunluğunda. Tanıtım videosunun açıklama kısmında "Onların hikayesi nasıl başladı?" sözüne yer verildi. 2. bölüm 19 Aralık 2025 tarihinde çıkacak.

Jasmine Konusu

HBO Max'in yeni Türk dizisi Jasmine, ölümcül bir kalp hastalığı ile mücadele eden Yasemin isimli bir kadının hikâyesine odaklanıyor. Yasemin, hayatta kalmak için verdiği zorlu mücadele sırasında beklenmedik olaylarla karşılaşarak kendisini karanlık, tehlikeli ve gizemli bir dünyanın içinde bulacak.

Jasmine Oyuncuları

Asena Keskinci

Burak Can Aras

Aziz Caner İnan

Önder Selen

Dilara Melami

Jasmine Nasıl ve Nereden İzlenir?

4,4 IMDb puanına sahip olan Jasmine, HBO Max üzerinden yayınlanıyor. Dolayısıyla dizinin izlenebilmesi için belirli bir ücret karşılığında HBO Max aboneliği satın alınması gerekiyor. Bu dijital yayın platformu ister akıllı telefon ister tablet ister bilgisayar ister destekleyen akıllı televizyonlar üzerinden kullanılabiliyor.