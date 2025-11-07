Katlanabilir JBL Kulaklık Tanıtıldı! 76 Saatlik Pil Ömrü Var

JBL, uzun pil ömrü ile dikkatleri üzerine toplayan Tune 730BT isimli kablosuz kulaklığını tanıttı. Yeni kulaklık, sadece beş dakika şarj ederek saatlerce kullanım imkânı elde etmenize olanak tanıyor. Ayrıca yapay zeka destekli özelliği sayesinde konuşmaları çok daha net bir hâle getiriyor.

JBL Tune 730BT Özellikleri

218 gram ağırlığa sahip olan JBL Tune 730BT, Pure Bass özelliği sayesinde derin basları daha ön plana çıkarırken tiz sesleri de net bir şekilde aktarıyor. Kulaklıklar, daha yüksek kaliteli bir ses deneyimi elde etmenize imkân tanıyan 40 mm dinamik sürücülerle birlikte geliyor.

Bu kulaklığı kullanarak sesli görüşmeler gerçekleştirecek olanlar, yapay zeka destekli özellik sayesinde karşı tarafa seslerini çok net bir şekilde iletebiliyor. Kulaklık, arka plan gürültüsünü azaltmaya yardımcı olan bu özellik sayesinde kalabalık ortamlarda bile gürültü kaynağını bastırıp sesinizin kolaylıkla duyulmasını sağlıyor.

Cihaz, Bluetooth 6.0 desteği sunuyor. Daha iyi ses kalitesi ve uzun pil ömrü elde etmeniz için LE Audio ses standardını ve LC3 kodeğini kullanan Tune 730BT, aynı anda farklı cihazlara bağlanmanızı da mümkün kılıyor. Bu özellik, bilgisayarda müzik dinlerken telefonda da başka birisi ile konuşmanızı mümkün kılıyor.

Kulaklık, 76 saate kadar çalma süresi sunuyor. Bu, kulaklığı sadece tek bir şarjla çok uzun bir süre boyunca kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca hızlı şarj özelliği sayesinde yalnızca beş dakikalık bir şarj ile beş saatlik bir kullanım süresi elde edebiliyorsunuz. Örneğin acilen dışarı çıkmanız gerekiyor ancak kulaklığınızın şarjı yoksa cihazı beş dakika şarj etmeniz yeterli olacaktır.

JBL Tune 730BT Fiyatı

JBL Tune 730BT için JBL'in çevrim içi mağazasında 13.200 yen (3 bin 630 TL) fiyat etiketi belirlendi. Katlanabilir bir yapıya sahip olan cihaz, kolay taşınabilirlik sunuyor. Kulaklık, siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile beraber geliyor. Bu renklerden hangisi tarzınızı yansıtıyorsa onu tercih edebilirsiniz.