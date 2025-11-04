Kasım Ayı İndirimlerinde Alınabilecek 2 Bin TL Altı Kulaklıklar

Kasım ayı indirimleri kapsamında akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, akıllı saatlerden elektrikli ev aletlerine, tabletlerden kahve makinelerine kadar çeşitli türlerde çok sayıda ürünü indirime girdi. İndirime giren ürünler arasında kulaklıklar da yer alıyor. Peki, 2 bin tl altı alınabilecek en iyi kulaklıklar hangileri?

2 Bin TL'ye Alınabilecek En İyi Kulaklıklar

Huawei Freebuds SE 3 Özellikleri

Huawei Freebuds SE 3, tek şarj ile 9 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu süre, şarj kutusuyla birlikte 42 saate kadar çıkıyor. 10 dakikalık şarjla 3 saate kadar pil ömrü elde ediliyor. Kulaklık, dokunmatik kontrol işlevini destekliyor. Bu sayede kulaklığa iki kez dokuanrak sesi duraklatıp oynatabiliyor, aramayı yanıtlayabiliyor veya aramayı sonlandırabiliyoruz.

Samsung Galaxy Buds FE Özellikleri

Samsung Galaxy Buds FE, aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği kapalıyken şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar pil ömrü sunuyor. ANC özelliği açıkken şarj kutusuyla beraber 21 saate kadar pil ömrü elde ediliyor. Kulaklığa basılı tutarak ANC özelliğini kolayca açıp kapatabiliyoruz. Kulaklığı çıkarmadan yanımızdaki kişiyi duyabilmek için Ortam Sesi moduna da geçiş yapabiliyoruz.

QCY T13 ANC Özellikleri

QCY T13, ANC özelliği kapalıyken 7 saate kadar, ANC özelliği açıkken 5,5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu süre şarj kutusuyla birlikte ANC kapalıyken 30 saate kadar, ANC açıkken 24 saate kadar çıkıyor. Dokunmatik kontrol işlevi sayesinde sesi durdurup tekrar oynatma, bir sonraki müziğe atlama ve aramayı reddetme dahil birçok işlem yapılabiliyor.

QCT HT08 Melobuds Pro Özellikleri

QCT HT08 Melobuds Pro, ANC özelliği kapalıyken 8,5 saate kadar, ANC özelliği açıkken 7,5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu süre şarj kutusuyla birlikte ANC kapalıyken 34 saate kadar, ANC açıkken 30 saate kadar çıkıyor. Kulaklık, kulak kanalının yapısını ve kulaklıkların nasıl takıldığını analiz edip gürültü engelleme özelliğinin kulağa uyum sağlaması için otomatik olarak ayarlıyor.

Redmi Buds 6 Lite Özellikleri

Redmi Buds 6 Lite, şarj kutusuyla birlikte 38 saate kadar pil ömrü sunuyor. 10 dakikalık şarj ile 2 saate kadar pil ömrü elde ediliyor. Kulaklıkta yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliğine sahip çift mikrofon bulunuyor. Xiaomi Earbuds uygulamasıyla dört EQ ayarı sunan kulaklıkta 12,4 mm titanyum dinamik sürücü mevcut.

JBL Tune 510BT Özellikleri

Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olan JBL Tune 510BT'de 20Hz-20KHz frekans aralığı bulunuyor. Çok pratik bir şekilde kullanılabilen kablosuz kulak üstü kulaklık, ortalama 40 saat pil ömrü sunuyor. JBL'in kulak üstü kulaklığında yerleşik mikrofon bulunuyor. Kulaklıkta Bluetooth 5.0 desteği de mevcut.

CMF Buds 2a Özellikleri

CMF Buds 2a, tekl şarjla 8 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu süre, şarj kutusuyla birlikte 35,5 saate kadar çıkıyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile ANC özelliği kapalıyken 5,5 saate kadar pil ömrü elde edilebiliyor. 42 dB aktif gürültü engelleme özelliğini destekleyen kulaklıkta 12,4 mm özel dinamik sürücü yer alıyor. Kulaklıkta düşük gecikme modu da mevcut.

Philips TAH5205 Özellikleri

Çok şık bir tasarıma sahip olan Philips TAH5205, 29 saate kadar pil ömrü sunuyor. 15 dakika hızlı şarj ile 4 saate kadar pil ömrü elde ediliyor. 40 mm neodimyum sürücülere sahip olan kulaklık, Net ses ve zengin bas sunuyor. Philips'in bu kulaklığında ayrıca ayarlanabilir yastıklı kafa bandı da bulunuyor.