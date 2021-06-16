Jeff Bezos dünyaya dönmesin kampanyası başlatıldı. Blue Origin şirketinin geliştirdiği New Shepard uzay aracı ile 20 Temmuz'da uzaya gidecek olan Amazon CEO'su, binlerce kişinin "geri gelmesin" tepkisine maruz kaldı. İmza kampanyasını başlatan kişi, Jeff Bezos'ı Lex Luthor'a benzetiyor.

Yeni bir imza kampanyası, Blue Origin kurucusu Jeff Bezos'ın yaklaşan yörünge altı uzay uçuşunu tek yönlü bir yolculuk haline getirmek istiyor.

Change.org üzerinden beş gün önce başlatılan dilekçe, şu anda 9500'den fazla kişi tarafından imzalandı. Dilekçeyi imzalayanlar, Amazon kurucusunun 20 Temmuz'daki Blue Origin yolculuğundan sonra Dünya'nın atmosferine yeniden girişini engelleme çağrısında bulunuyor.

Dilekçe organizatörü Jose Ortiz, "Jeff Bezos başarılı bir çevrim içi perakende mağazasının sahibi kılığına girmiş Lex Luthor'dur. Aslında o, küresel tahakküm için oluşturulmuş kararlı bir derebeyi" ifadelerini kullandı.

"Bunu yıllardır biliyoruz" şeklinde bir açıklamaya yer veren Ortiz, "Dilekçeyi imzalayın. Arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın. İnsanlığın kaderi sizin elinizde" diye ekledi.

Dilekçeyi imzalayan bir kişi, Bezos'ı "milyarlarca insan açlıktan ve mücadele ederken milyarlarca dolar kazanan asalak birisi " olarak nitelendirdi. Bu arada diğer imza sahipleri ise Bezos'ın SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk ve Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'i yanına alması gerektiği yorumunu yaptı.

Jeff Bezos Uzaya Gideceğini Duyurdu Bilim Jeff Bezos uzaya gidiyor. Jeff Bezos, kendi şirket Blue Origin'in ilk mürettebatlı roket uçuşuyla birlikte uzaya gidiyor. Jeff Bezos, uzay şirketi Blue Origin tarafından yapılan roket gemisi New Shepard'ın ilk mürettebatlı uçuşuyla uzaya gidecek.

Jeff Bezos dünyaya dönmesin kampanyası büyük ilgi gördü

Bezos geçen hafta bir Instagram gönderisinde, Blue Origin'in uzay aracı New Shepard ile uzaya gideceğini duyurdu. Uzay aracı içerisinde Jeff Bezos'ın kardeşi Mark Bezos ve ayrıca 28 milyon dolara koltuk alan bir yolcu daha bulunacak.

Bu para, uzay yaşamının geleceğini icat etmeye yardımcı olmak olan Blue Origin vakfı Club for the Future'a bağışlanacak. Blue Origin, müzayede galibinin adının önümüzdeki haftalarda açıklanacağını söyledi. Ek olarak uzay uçuşundan önce dördüncü bir mürettebat üyesi de duyurulacak.

Toplam altı yolcu alabilen New Shepard, Dünya atmosferinden 340.000 fit yüksekliğe ulaşacak. Adını uzaya çıkan ilk Amerikalı Alan Shepard'dan alan uzay aracı, Blue Origin'e göre, Dünya'nın atmosferi ile uzay arasında hayali bir sınır olan Kármán Hattı üzerinde birbirini takip eden 15 başarılı görev yürüttü.