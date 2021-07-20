Jeff Bezos'ın Uzay Uçuşu Başarıyla Tamamlandı

Jeff Bezos uzay uçuşu başarılı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve diğer üç kişilik ekip, geçtiğimiz saatlerde fırlatılan New Shepard roketiyle uzay yörüngesi görevini tamamladı.

Amazon'un 57 yaşındaki kurucusu Jeff Bezos'ın özgeçmişine ekleyecek yeni bir özelliği var: astronot.

Bezos, geçtiğimiz saatlerde özel uzay uçuşu şirketi Blue Origin tarafından geliştirilen bir roket ve kapsülle uzayın sınırına uçtu. Milyarder girişimci, tamamen sivil bir ekiple ilk pilotsuz yörünge altı uçuşun parçası olarak tarih yazdı. Merakla beklenen yolculuk aynı zamanda Blue Origin'in New Shepard roketinin ilk mürettebatlı fırlatışıydı.

Bezos, Batı Teksas çölündeki özel bir bölgeden saat 16:11 civarında fırlatıldı. Kalkıştan sonra New Shepard roketi, ses hızının üç katı kadar hızlandı. 250.000 fit yükseklikte kapsül ayrılarak Bezos ve ekibini uzayın sınırına götürdü. Teksas'a geri inen roketin tüm uçuşu yaklaşık 10 dakika sürdü.

Bezos, yere indikten sonra görev kontrolörlerine telsizle "Şimdiye kadarki en iyi gün" ifadelerini kullandı.

New Shepard'de dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'ın yanı sıra kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki havacı Wally Funk ve 18 yaşındaki Hollandalı Oliver Daemen yer aldı. Kapsül, uzaya fırlatılan en büyük pencereye sahip kapsül olması ile de dikkat çekiyor.

Watch Blue Origin's New Shepard rocket launch: pic.twitter.com/NWGPnIbW3P — The Washington Post (@washingtonpost) July 20, 2021

Jeff Bezos uzay uçuşu başarılı

Bezos'ın uçuşu bir alt yörünge gezintisiydi, yani mürettebat üyeleri aslında Dünya'nın yörüngesine kadar yükselmediler. Bunun yerine kapsül, yolcuları yaklaşık dört dakika boyunca deniz seviyesinden 62 mil yükseklikte hayali bir hat olan Kármán hattının hemen üzerine taşıdı.

Bezos'ın fırlatışı, başka bir milyarder olan İngiliz girişimci Richard Branson'ın kendi uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'le uçmasından sadece dokuz gün sonra gerçekleşti. Her iki uçuş da küresel olarak ilgi gördü ve yeni doğmakta olan uzay turizmi endüstrisi için coşku topladı.

Bezos'ın uçuşu, şimdiye kadar SpaceX'in hakim olduğu ticari uzay uçuşu endüstrisi için kritik bir dönüm noktasıydı. Hem Branson'un hem de Bezos'un uçuşları, uzayın sınırına yüksek fiyatlı yolculuklar için potansiyel olarak kazançlı yeni bir pazar oluşturabilir.

Ayrıca Musk'ın şirketi SpaceX'in insanları Mars'a taşımak gibi bir hedefi var ve Musk, Kızıl Gezegen'i kolonileştirmeye yardım etmek istediğini belirtmişti.