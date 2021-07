Jeff Bezos'tan Uzay Uçuşu Teşekkürü: Parasını Siz Ödediniz

Jeff Bezos'ın uzay uçuşu teşekkürü Amazon çalışanları ve müşterilerine odaklanıyor. Dünyanın en zengin insanı olan Bezos, Blue Origin uçuşunun masrafını Amazon çalışanları ve Amazon müşterileri tarafından ödendiğini aktardı.

Amazon'un Yönetim Kurulu Başkanı ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, geçtiğimiz gün Batı Teksas'tan yaptığı 10 dakikalık uçuş ile uzayın sınırına ulaştı.

Dünyaya dönüşünde mavi bir uzay giysisi ve kovboy şapkasıyla süslenen bezos, Amazon çalışanlarına ve müşterilerine teşekkür etti ve bu çabayı finanse etmek için sattığı milyarlarca kişisel Amazon hissesine atıfta bulunarak "bu uçuşu ödediklerini" ifade etti.

"Her Amazon çalışanına ve her Amazon müşterisine teşekkür etmek istiyorum, çünkü tüm bunların bedelini siz ödediniz. Gerçekten her Amazon müşterisi ve her Amazon çalışanı için en içten duygularımla teşekkür ediyorum."