Jeff Bezos'tan Uzay Uçuşu Teşekkürü: Parasını Siz Ödediniz

Jeff Bezos'ın uzay uçuşu teşekkürü Amazon çalışanları ve müşterilerine odaklanıyor. Dünyanın en zengin insanı olan Bezos, Blue Origin uçuşunun masrafını Amazon çalışanları ve Amazon müşterileri tarafından ödendiğini aktardı.

Amazon'un Yönetim Kurulu Başkanı ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, geçtiğimiz gün Batı Teksas'tan yaptığı 10 dakikalık uçuş ile uzayın sınırına ulaştı.

Dünyaya dönüşünde mavi bir uzay giysisi ve kovboy şapkasıyla süslenen bezos, Amazon çalışanlarına ve müşterilerine teşekkür etti ve bu çabayı finanse etmek için sattığı milyarlarca kişisel Amazon hissesine atıfta bulunarak "bu uçuşu ödediklerini" ifade etti.

"Her Amazon çalışanına ve her Amazon müşterisine teşekkür etmek istiyorum, çünkü tüm bunların bedelini siz ödediniz. Gerçekten her Amazon müşterisi ve her Amazon çalışanı için en içten duygularımla teşekkür ediyorum."

Jeff Bezos'ın uzay uçuşu teşekkürü tartışma yarattı

Bezos eleştirmenleri, bu açıklama sonrası yorum yapmaktan kaçınmadı. ABD Meclis Üyesi Temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez, Bezos'un açıklamasıyla ilgili olarak, "Evet, Amazon işçileri bunun bedelini ödedi: daha düşük ücretler, sendika iflası, çılgın ve insanlık dışı bir işyeri ve bir pandemi sırasında teslimat yapan sürücülerin sağlık sigortasına sahip olmamasıyla" dedi.

Alexandria Ocasio-Cortez açıklamasının devamında ise, "Amazon müşterileri bunun bedelini Amazon'un küçük işletmelere zarar vermek için pazar güçlerini kötüye kullanmasıyla ödüyor" ifadelerini kullandı.

Ortalama bir Amazon çalışanı 2020'de 29.007 dolar kazandı. Amazon teslimat sürücüleri, dur işaretlerini görmezden gelmelerine neden olan zorlu koşullardan şikayet etti. Pandemi öncesi yıllık ciro oranı %150 olan fabrika çalışanları, tuvalet molası vermek yerine şişe kullanmaya zorlandıklarını söyledi. Güvenli olmayan ve yaralanmaya neden olan hız gereksinimlerinden şikayet ettiler ve sürekli takip edilmenin korku ve şüpheyle dolu bir ortama yol açtığını belirttiler.

Yaklaşık 204 milyar dolar servete sahip olan Bezos, şirketin ilk çeyreğinde karını üçe katladığını bildirmesinin ardından, Mayıs ayı başında yaklaşık 6.7 milyar dolarlık Amazon hissesi sattı. Bezos, her yıl bu satışların 1 milyar dolarını uzay şirketi Blue Origin'i finanse etmek için kullanacağını söylüyor.

Bezos, 2027 yılına kadar 1,7 milyar dolarlık bir sektöre dönüşmesi beklenen uzay turizmi pazarından yararlanmak için Blue Origin'i kullanmayı umuyor. Bezos, uzay girişiminin şimdiden yaklaşık 100 milyon dolarlık satış yaptığını duyurdu.