Milyarder İş İnsanından İnsanlığın Geleceğiyle İlgili Şok Tahmin

Amazon'un kurucusu ve eski CEO'su Jeff Bezos, İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen İtalyan Teknoloji Haftası'nda geleceğe dair oldukça ilginç tahminlerde bulundu. Bezos'a göre yakın gelecekte milyonlarca insan uzaya çıkacak. Üstelik sadece uzaya gitmekle kalmayacak, orada yaşamaya ve çalışmaya da başlayacak.

Jeff Bezos: İnsanlar 20 Yıl İçinde Uzayda Yaşamaya Başlayacak

Jeff Bezos'a göre bir zamanlar sadece bilim kurgu filmlerinin konusu olan uzayda yaşam çok yakında gerçeğe dönüşecek. Buna göre insanlar 10-20 yıl içerisinde uzayda çalışmaya ve yaşmaya başlayacak. Üstelik bu durum Dünya yaşanmaz hale geldiği için değil, tamamen keyif bir tercih olacak.

Bezos'un vizyonunda Dünya'daki hayat da tamamen değişecek. Ağır, tehlikeli ve yorucu işlerin tamamını robotlar üstlenecek. Bu sayede insanlar daha güvenli ve rahat bir yaşam sürebilecek. Ama asıl devrim yörüngede yaşanacak. Bezos, Dünya çevresinde devasa yapay zeka veri merkezleri kurulacağını ve bunların 10-20 yıl içinde hazır olacağını söylüyor.

Bunun en büyük nedeni ise artan enerji ihtiyacı. Günümüzde yapay zeka veri merkezlerinin en büyük sorunu güç tüketimi. Hatta teknoloji devleri sırf bu sorunu çözmek için küçük nükleer enerji santralleri bile kurmayı planlıyor. Uzay ise insanlara çok daha sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

Uzayda gece gündüz döngüsü olmadığından kesintisiz güneş enerjisiyle çalışan bu merkezler, Dünya'dakilere kıyasla inanılmaz derecede verimli olacak. Bildiğiniz üzere jeff Bezos,Blue Origin isimli havacılık ve uzay şirketinin sahibi. Yani bu tahminler Jeff Bezos'tan geldiğinde durumu "hayaller" olarak değil "hedefler" olarak değerlendirmek gerekiyor.