Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Arabalar: Fiyatları Cep Yakıyor!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), araba satışlarına dair bir rapor yayınladı. Bu raporla birlikte en çok satılan lüks araba modelleri belli oldu. Rapora göre Cupra önemli bir başarının altına imza attı.Listede ayrıca BMW, Mini, Jaecoo ve Mercedes-Benz dahil pek çok markanın otomobilleri de bulunuyor.

Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Otomobiller

Sıra No Otomobil Adı Eylül Satış Adedi Ocak-Eylül Satış Adedi Fiyatı 1 BMW X1 413 8.569 4.720.500 TL 2 Mini Countryman 609 7.271 4.186.500 TL 3 Cupra Formentor 1.767 6.929 2.571.000 TL 4 Jaecoo 7 659 5.909 2.150.000 TL 5 BMW 5 Serisi 383 4.140 7.563.400 TL 6 Mercedes-Benz E Serisi 410 3.849 7.320.000 TL 7 Audi A6 664 3.722 7.401.890 TL 8 Mercedes-Benz C Serisi 362 3.626 5.615.000 TL 9 BMW 3 Serisi 469 3.404 4.939.000 TL 10 Audi A3 Sedan 357 3.051 3.216.764 TL

Kısa süre önce eylül ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller, en çok satılan elektrikli arabalar ve en çok satılan SUV otomobiller açıklanmıştı. Kısa süre önce en çok satılan lüks otomobiller de duyuruldu. Rapora göre BMW X1, eylül ayında 413 adet, ocak-eylül döneminde ise 8 bin 569 adet satıldı.

Mini Countryman geçtiğimiz ay 609 adet, ocak-eylül döneminde ise 7 bin 271 adet satıldı. Cupra Formentor'un eylül ayında 1.767 adet, ocak-eylül aylarında ise 6 bin 929 adet satıldığı açıklandı. Jaecoo 7 eylülde 659 satı şadedine, ocak-eylül döneminde ise 5 bin 909 satış adedine ulaştı.

Eylül ayında ve ocak-eylül döneminde en çok lüks araba satan otomobil markası Mercedes-Benz oldu. Almanya merkezli şirket, geçtiğimiz ay 2 bin 894 adet, ocak-eylül aylarında ise 23 bin 104 adet lüks araba sattı. Bu markayı BMW takip etti. BMW'nin eylülde 2 bin 110 adet, ocak-eylül döneminde ise 22 bin 851 adet lüks otomobil sattığı açıklandı.

Audi, geçtiğimiz ay 1.853 adet, ocak-eylül döenminde ise 17 bin 16 adet lüks araba sattı. Volvo, eylülde 1.420 adet, ocak-eylül aylarında ise 9 bin 370 adet lüks araba sattı. Cupra'nın eylülde 1.970 adet, ocak-eylül döneminde ise 9 bin 261 adet lüks otomobil satığı belirtildi.

Listede Mini de bulunuyor. Mini'nin eylül ayında 658 adet, ocak-eylül döneminde ise 7 bin 722 adet lüks araba sattığı açıklandı. Türkiye'de en çok satılan lüks otomobiller listesinde Jaecoo da yer alıyor. Jaecoo, eylül ayında 659 adet, ocak-eylül döneminde ise 5 bin 909 adet lüks otomobil sattı.