Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon Kurucusu Jeff Bezos'un uzay uçuşu bugün gerçekleşecek. Peki, Bezos'un gerçekleştireceği uçuş başarısız olursa ne olacak? Bezos'un Uzay Uçuşunda ölme ihtimali var mı? Merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon'un CEO'luğundan ayrılan Jeff Bezos, bugün uzaya seyahat edecek. Bezos, Blue Origin isimli uzay şirketi tarafından geliştirilen New Shepard ile uzaya yolculuk yapacak.

New Shepard'de dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un yanı sıra Jeff Bezos’un kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki havacı Wally Funk ve 18 yaşındaki Hollandalı Oliver Daemen yer alacak. Kapsül, uzaya fırlatılan en büyük pencereye sahip kapsül olması ile dikkat çekiyor.

Bugün gerçekleşecek olan uçuş nedeni ile heyecanlı olduğunu belirten Bezos, "İnsanlar bana gergin olup olmadığımı soruyor. Gergin değilim ama merak ediyorum. Neler öğreneceğimizi merak ediyorum" şeklinde konuştu.

Uçuş ile ilgili eğitim aldıklarını söyleyen Bezos, aracın ve mürettebatın hazır olduğunu, herkesin çok hissettiğini ifade etti. Uzay aracında yer alacak 82 yaşındaki havacı Wally funk, uzun bir süredir uzaya çıkmanın hayalini kurduğunu söyledi.

Jeff Bezos'un Uzay Uçuşu Saat Kaçta Olacak?

Habertürk'teki habere göre uzay uçuşunun bugün Türkiye saati ile 16.00 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. New Shepard, Bezos'un Teksas'taki özel merkezindenden fırlatılacak.

New Shepard'da bir kaçış sistemi yer alıyor. Rokette herhangi bir arıza olduğu takdirde yolcuları taşıyan kapsül otomatik olarak roketten ayrılacak. Böylelikle meydana gelebilecek bir facia önlenecek.

İlk kez insanlı uçuş gerçekleştirecek olan New Shepard üç kez test edildi. Bu testler fırlatma rampasında, havada ve uzayda yapıldı. New Shepard'ın 2012 yılında fırlatma rampasında yapılan testi başarıyla geçmesinin ardından 2016'da havada bir test gerçekleştirildi.

Blue Origin şirketi, 2018 yılında kaçış sistemini uzayda test etti. Gerçekleşen test esnasında roket ayrılıp düşmeye başladığı takdirde kapsül güçlendiricilerini ateşledi. Kapsül, bu işlemin ardından kendini Dünya'nın atmosferine itti ve güvenli bir inişin gerçekleşmesi için paraşütlerini açtı. Bu test, roket herhangi bir durumda patlama tehlikesi ile karşı karşıya kalırsa kapsülün yolcuları güvenli bir yere taşılabileceğini gözler önüne serdi

Jeff Bezos'un Uzay Uçuşunda Ölme İhtimali Var mı?

Uzmanlar, Bezos'un kaza geçirme ihtimalini yaklaşık 200'de 1 olarak hesapladı. Bu son derece yüksek bir risk olsa da mürettebatın hayatta kalma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.