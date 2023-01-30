Jennifer Lopez, Ölümden Döndüğü Film Sahnesini Anlattı

53 yaşındaki hem oyuncu hem de şarkıcı olan Jennifer Lopez, son rol aldığı filmin gösterimi yaklaşırken oyuncu arkadaşlarıyla BuzzFeed'in "Kim Kimdir?" oyununa katıldı. Sete dair soruların sorulduğu ve ekibin "En"lerinin seçildiği oyunda Lopez'in adı "Tehlikeli sahneleri tek seferde çekme ihtimali en yüksek olan kim?" sorusunda söylendi. Bunun ardından sette yaşanan korkunç kaza anlatılmaya başlandı.

Komik Olması Gereken Sahne Gerçek Oluyordu

Jennifer Lopez, BuzzFeed'in düzenlediği oyunda Hayalimdeki Düğün (Shotgun Wedding) filminin bir sahnesinde nasıl ölümden döndüğünü anlattı. Soruların birinde ekibe "Tehlikeli sahneleri tek seferde çekme ihtimali en yüksek olan kim?" yer aldı ve tüm ekip Lopez ve Josh Duhamel'in ismini verdi.

Lopez de "Bu işte epey iyiyiz sanırım." diyerek arkadaşlarını onayladı ve ölümden döndüğü sahneyi anlatmaya başladı:

"Filmin bir sahnesinde gelinliğim arabanın tekerleğine sıkışıyor ve onunla birlikte uçurumdan düşecek gibi oluyordum. O sahnede eteğim gerçekten arabanın tekerleğine sıkıştı ve kurtulamadım. Arabayla birlikte ben de gidiyordum. Josh'a baktım ve 'Lütfen gitmeme izin verme' diye yalvardım. Josh da panikle 'Tuttum seni, tuttum seni!' diyordu."

Rol arkadaşlarıyla birlikte son anda kurtulduklarını ve kazayı herhangi bir hasar almadan atlattıklarını söyledi.

Hayalimdeki Düğün Konusu ve Fragmanı

Jason Moore'un yönetmen koltuğunda oturduğu film Türkiye'de 30 Ağustos'ta vizyona girmişti. Yakın zamanda Amazon Prime Video'da yayımlanacak olan film romantik komedi türünde.

Oyuncuları: Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Jennifer Coolidge ve Lenny Kravitz.