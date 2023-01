The Last of Us 2. Sezon Çıkacak mı? Açıklama Geldi!

The Last of Us 2. sezon yayımlanacak mı sorusunun yanıtı, popüler video oyunu uyarlamasını beğenen izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyordu. HBO tarafından alınan kararla beraber başarılı dizinin yeni sezonunun gelip gelmeyeceği belli oldu.

The Last of Us 2. Sezon Gelecek mi Sorusu Yanıtlandı

Çok kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülerliğe ulaşan The Last of Us'ın geçtiğimiz ay içerisinde yayımlanan ilk bölümü yaklaşık olarak 22 milyon kişi tarafından izlendi. İzleyicilerin çok büyük bir kısmı tarafından oldukça beğenilen dizi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Yaşanan gelişme sonucunda video oyunu uyarlaması The Last of Us isimli dizinin yeni sezonunun gelip gelmeyeceği belli oldu. Aktarılan bilgilere göre HBO, popüler dizinin ikinci sezonuna onay verdi. Böylece The Last of Us'ın ikinci sezonunun yayımlanacağı kesinleşmiş oldu.

Yayımlanan iki bölümü de çok fazla beğenilen ve büyük bir hayran kitlesi edinen dizinin ikinci sezon onayı alması pek şaşırtmadı. The Last of Us'ı henüz izlemediyseniz BluTV isimli yerli dijital yayın hizmetine abone olabilir ve platformun içerik kütüphanesi üzerinden diziyi izlemeye başlayabilirsiniz.

İlk sezonun 10 bölümden oluşması bekleniyor. İkinci sezonun ise yayın tarihi henüz belli değil. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak The Last of Us isimli popüler dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayımlanacağını, konusunu, oyuncularını öğrenebilirsiniz.

Salgının yaşandığı bir dünyada geçen dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.