Yapay Zeka Sayesinde Para Basan Nvidia CEO'su Risklerden Bahsetmemizi İstemiyor

Nvidia CEO'su Jensen Huang, yapay zeka düşmanlığı konusunda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 2022'nin sonlarında başlayan yapay zeka salgınıyla Nvidia'yı dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline getiren ve kişisel servetini 100 milyar doların üzerinde artıran Huang, artık kıyamet senaryolarından bahsetmemizi istemiyor.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, Yapay Zekayı Kötülememizi İstemiyor

Yapay zeka teknolojileri adeta bir salgın gibi yayılıyor. Ne yazık ki bu durum, pek çok riski de beraberinde getiriyor. Sadece trilyon dolar değerindeki teknoloji şirketlerine para kazandırmak için geliştirilen AI teknolojileri, insanlar için pek çok ekonomik ve çevresel zarar faktörüne sahip.

Elbette ki tüm bunlara ek olarak yapay zekanın kontrolden çıkma ve insanlığa karşı cephe alma riski de bulunuyor. Ancak yapay zeka sayesinde adeta para basan Nvidia CEO'su Jensen Huang, bu konuların gündeme gelmesinden oldukça rahatsız.

Huang, yapay zekanın neden olduğu ve olabileceği zararlardan bahsedilmesini istemiyor. Bunu "son derece incitici" bulan başarılı iş insanı, insanların yapay zekanın olumsuz yönlerini dile getirip yaymalarının büyük zarar verdiğini düşünüyor.

Nvidia CEO'sunun inanışına göre, varoluşsal risklere odaklanmanın topluma, endüstriye veya hükümetlere hiçbir faydası yok. Kendisi insanların yetkili kurumlara düzenleme çağrısı yapmasından da oldukça rahatsız.

Bu taleplerin arkasında yeni girişimleri durdurma niyeti olabileceğini, dolayısıyla gerçek amacın sorgulanması gerektiğini ima ediyor. Huang'a göre tüm bu kötümserlik, yapay zekayı daha güvenli ve faydalı hale getirecek yatırımları korkutuyor.

Onun tüm bu sorunlara çözümü ise daha fazla yatırım ve hızlanma. Elbette, 165 milyar dolarlık servete sahip olan ve yapay zeka teknolojilerine yaptığı yatırımlar sayesinde şirketi dünyanın en büyüğü haline gelen bir adam için konuşmak oldukça kolay.

Bilmeyenler için Nvidia, ChatGPT başta olmak üzere tüm yapay zeka teknolojilerinin arkasındaki teknik güç. Şirketin geliştirdiği H100 gibi güçlü GPU'lar, AI modellerinin beyni olarak işlev görüyor. Bu da Nvidia'ya inanılmaz bir para kazandırıyor. Jensen Huang, işte tam da bu nedenle bu konuda tarafsız değil.