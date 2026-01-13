Google’dan Tarihi Rekor! 4 Trilyon Doları Aştı

Son yıllarda yapay zekâ alanına yapılan yatırımların hızla artması büyük teknoloji şirketlerinin piyasa değerlerini de yükseltmeye devam ediyor. Birbirleriyle kıyasıya rekabet eden bu dev firmalar arasındaki yarışta dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Öyle ki Google, piyasa değerini 4 trilyon doların üzerine çıkararak 4 trilyon dolar kulübüne katıldı. İşte Google piyasa değeri...

Google Piyasa Değeri 4 Trilyon Doları Aştı

Google'ın piyasa değeri Eylül 2025’te 3 trilyon doları aşarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Hatta biz de o dönemde bunu haberleştirmiştik. Aradan yalnızca birkaç ay geçmesinin ardından şirketin değeri 4 trilyon dolar seviyesini de aşarak yeni bir rekora imza attı.

Böylece Google, uzun süredir yalnızca NVIDIA’nın bulunduğu 4 trilyon dolar kulübüne katılmış oldu. Şu anda bu eşiği aşan yalnızca iki şirket bulunurken Apple, Microsoft, Amazon ve TSMC’nin de yakında bu listeye dahil olması bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Dünyanın En Değerli Şirketleri (Ocak 2026)

Sıra Şirket Piyasa Değeri 1 NVIDIA 4,502 trilyon dolar 2 Alphabet (Google) 4,016 trilyon dolar 3 Apple 3,845 trilyon dolar 4 Microsoft 3,546 trilyon dolar 5 Amazon 2,634 trilyon dolar 6 TSMC 1,720 trilyon dolar 7 Broadcom 1,669 trilyon dolar 8 Meta Platforms (Facebook) 1,618 trilyon dolar 9 Saudi Aramco 1,564 trilyon dolar 10 Tesla 1,493 trilyon dolar 11 Berkshire Hathaway 1,075 trilyon dolar 12 Eli Lilly 969,06 milyar dolar 13 Walmart 940,55 milyar dolar 14 JPMorgan Chase 892,26 milyar dolar 15 Tencent 745,48 milyar dolar 16 Visa 662,34 milyar dolar 17 Samsung 632,64 milyar dolar 18 Oracle 588,07 milyar dolar 19 Exxon Mobil 528,77 milyar dolar 20 Mastercard 511,92 milyar dolar

